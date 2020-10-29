В Україні зафіксовано 7 342 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

29 жовтня (станом на 9:00) в Україні 370 417 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 868 летальних, 151 632 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 7 342 нових випадки. Загалом проведено 3 176 397 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 2 990 пацієнтів.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька обл — 9899 (+202) Волинська обл — 13089 (+218) Дніпропетровська обл — 14301 (+386) Донецька обл — 9177 (+153) Житомирська обл — 13518 (+364) Закарпатська обл — 13842 (+271) Запорізька обл — 9211 (+359) Івано-Франківська обл — 19596 (+349) Кіровоградська обл — 2308 (+96) м. Київ — 36027 (+577) Київська обл — 15780 (+315) Львівська обл — 28889 (+405) Луганська обл — 3482 (+66) Миколаївська обл — 7450 (+133) Одеська обл — 23623 (+416) Полтавська обл — 8930 (+291) Рівненська обл — 18518 (+219) Сумська обл — 11238 (+264) Тернопільська обл — 20111 (+293) Харківська обл — 35016 (+575) Херсонська обл — 3616 (+162) Хмельницька обл — 14706 (+478) Чернівецька обл — 20906 (+397) Черкаська обл — 8735 (+196) Чернігівська обл — 8449 (+157) Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 жовтня до Центру надійшло 7 872 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 443 684 повідомлення про підозру на COVID-19. Дані з офіційного телеграм-каналу "Коронавірус_інфо"

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