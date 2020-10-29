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В Україні зафіксовано 7 342 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

29 жовтня (станом на 9:00) в Україні 370 417 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 868 летальних, 151 632 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 7 342 нових випадки. Загалом проведено 3 176 397 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 2 990 пацієнтів.
В Україні зафіксовано 7 342 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька обл — 9899 (+202)

Волинська обл — 13089 (+218)

Дніпропетровська обл — 14301 (+386)

Донецька обл — 9177 (+153)

Житомирська обл — 13518 (+364)

Закарпатська обл — 13842 (+271)

Запорізька обл — 9211 (+359)

Івано-Франківська обл — 19596 (+349)

Кіровоградська обл — 2308 (+96)

м. Київ — 36027 (+577)

Київська обл — 15780 (+315)

Львівська обл — 28889 (+405)

Луганська обл — 3482 (+66)

Миколаївська обл — 7450 (+133)

Одеська обл — 23623 (+416)

Полтавська обл — 8930 (+291)

Рівненська обл — 18518 (+219)

Сумська обл — 11238 (+264)

Тернопільська обл — 20111 (+293)

Харківська обл — 35016 (+575)

Херсонська обл — 3616 (+162)

Хмельницька обл — 14706 (+478)

Чернівецька обл — 20906 (+397)

Черкаська обл — 8735 (+196)

Чернігівська обл — 8449 (+157)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 жовтня до Центру надійшло 7 872 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 443 684 повідомлення про підозру на COVID-19.

Дані з офіційного телеграм-каналу "Коронавірус_інфо"

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29 10 2020 12:56
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