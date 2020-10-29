В Україні зафіксовано 7 342 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька обл — 9899 (+202)
Волинська обл — 13089 (+218)
Дніпропетровська обл — 14301 (+386)
Донецька обл — 9177 (+153)
Житомирська обл — 13518 (+364)
Закарпатська обл — 13842 (+271)
Запорізька обл — 9211 (+359)
Івано-Франківська обл — 19596 (+349)
Кіровоградська обл — 2308 (+96)
м. Київ — 36027 (+577)
Київська обл — 15780 (+315)
Львівська обл — 28889 (+405)
Луганська обл — 3482 (+66)
Миколаївська обл — 7450 (+133)
Одеська обл — 23623 (+416)
Полтавська обл — 8930 (+291)
Рівненська обл — 18518 (+219)
Сумська обл — 11238 (+264)
Тернопільська обл — 20111 (+293)
Харківська обл — 35016 (+575)
Херсонська обл — 3616 (+162)
Хмельницька обл — 14706 (+478)
Чернівецька обл — 20906 (+397)
Черкаська обл — 8735 (+196)
Чернігівська обл — 8449 (+157)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 жовтня до Центру надійшло 7 872 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 443 684 повідомлення про підозру на COVID-19.
Дані з офіційного телеграм-каналу "Коронавірус_інфо"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- Чи виправдані заходи карантину в Україні щодо ситуації з COVID - 2019?Що насправді спричинить за собою посилення заходів карантину через COVID - 2019 і чи варто продовжувати карантин?