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В Україні зафіксовано 7 483 нові випадки коронавірусу

За минулу добу госпіталізовано - 3 456 осіб, летальних випадків - 400, одужало - 10 270 осіб
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (549), Дніпропетровській (698), Вінницькій (548), Київській (433) і Запорізькій (415) областях.
В Україні зафіксовано 7 483 нові випадки коронавірусу Фото: з вільних джерел

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 549 випадків;

Вінницька область – 548 випадків;

Волинська область – 230 випадків;

Дніпропетровська область – 698 випадків;

Донецька область – 365 випадків;

Житомирська область – 334 випадки;

Закарпатська область – 235 випадків;

Запорізька область – 415 випадків;

Івано-Франківська область – 249 випадків;

Київська область – 433 випадки;

Кіровоградська область – 176 випадків;

Луганська область – 28 випадків;

Львівська область – 306 випадків;

Миколаївська область – 381 випадок;

Одеська область – 223 випадки;

Полтавська область – 298 випадків;

Рівненська область – 137 випадків;

Сумська область – 286 випадків;

Тернопільська область – 233 випадки;

Харківська область – 229 випадків;

Херсонська область – 76 випадків;

Хмельницька область – 408 випадків;

Черкаська область – 205 випадків;

Чернівецька область – 135 випадків;

Чернігівська область – 306 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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28 11 2021 10:17
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