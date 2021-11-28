В Україні зафіксовано 7 483 нові випадки коронавірусу За минулу добу госпіталізовано - 3 456 осіб, летальних випадків - 400, одужало - 10 270 осіб

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (549), Дніпропетровській (698), Вінницькій (548), Київській (433) і Запорізькій (415) областях.

Фото: з вільних джерел

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 549 випадків; Вінницька область – 548 випадків; Волинська область – 230 випадків; Дніпропетровська область – 698 випадків; Донецька область – 365 випадків; Житомирська область – 334 випадки; Закарпатська область – 235 випадків; Запорізька область – 415 випадків; Івано-Франківська область – 249 випадків; Київська область – 433 випадки; Кіровоградська область – 176 випадків; Луганська область – 28 випадків; Львівська область – 306 випадків; Миколаївська область – 381 випадок; Одеська область – 223 випадки; Полтавська область – 298 випадків; Рівненська область – 137 випадків; Сумська область – 286 випадків; Тернопільська область – 233 випадки; Харківська область – 229 випадків; Херсонська область – 76 випадків; Хмельницька область – 408 випадків; Черкаська область – 205 випадків; Чернівецька область – 135 випадків; Чернігівська область – 306 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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