В Україні зафіксовано 7 483 нові випадки коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 549 випадків;
Вінницька область – 548 випадків;
Волинська область – 230 випадків;
Дніпропетровська область – 698 випадків;
Донецька область – 365 випадків;
Житомирська область – 334 випадки;
Закарпатська область – 235 випадків;
Запорізька область – 415 випадків;
Івано-Франківська область – 249 випадків;
Київська область – 433 випадки;
Кіровоградська область – 176 випадків;
Луганська область – 28 випадків;
Львівська область – 306 випадків;
Миколаївська область – 381 випадок;
Одеська область – 223 випадки;
Полтавська область – 298 випадків;
Рівненська область – 137 випадків;
Сумська область – 286 випадків;
Тернопільська область – 233 випадки;
Харківська область – 229 випадків;
Херсонська область – 76 випадків;
Хмельницька область – 408 випадків;
Черкаська область – 205 випадків;
Чернівецька область – 135 випадків;
Чернігівська область – 306 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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