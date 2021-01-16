В Україні зафіксовано 7 729 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало - 9 792 особи, летальних випадків - 144

16 січня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 154 692 особи випадків коронавірусної інфекції COVID-19, із них одужало - 857 183 особи, летальних випадків - 20 686.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (821), Запорізькій (696), Дніпропетровській (586), Донецькій (540) та Львівській (485) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 821 випадок; Вінницька область - 228 випадків; Волинська область - 204 випадки; Дніпропетровська область - 586 випадків; Донецька область - 540 випадків; Житомирська область - 200 випадків; Закарпатська область - 147 випадків; Запорізька область - 696 випадків; Івано-Франківська область - 168 випадків; Київська область - 474 випадки; Кіровоградська область - 92 випадки; Луганська область - 155 випадків; Львівська область - 485 випадків; Миколаївська область - 409 випадків; Одеська область - 325 випадків; Полтавська область - 350 випадків; Рівненська область - 243 випадки; Сумська область - 237 випадків; Тернопільська область - 145 випадків; Харківська область - 285 випадків; Херсонська область - 63 випадки; Хмельницька область - 210 випадків; Черкаська область - 323 випадки; Чернівецька область - 209 випадків; Чернігівська область - 134 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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