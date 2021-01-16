В Україні зафіксовано 7 729 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (821), Запорізькій (696), Дніпропетровській (586), Донецькій (540) та Львівській (485) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 821 випадок;
Вінницька область - 228 випадків;
Волинська область - 204 випадки;
Дніпропетровська область - 586 випадків;
Донецька область - 540 випадків;
Житомирська область - 200 випадків;
Закарпатська область - 147 випадків;
Запорізька область - 696 випадків;
Івано-Франківська область - 168 випадків;
Київська область - 474 випадки;
Кіровоградська область - 92 випадки;
Луганська область - 155 випадків;
Львівська область - 485 випадків;
Миколаївська область - 409 випадків;
Одеська область - 325 випадків;
Полтавська область - 350 випадків;
Рівненська область - 243 випадки;
Сумська область - 237 випадків;
Тернопільська область - 145 випадків;
Харківська область - 285 випадків;
Херсонська область - 63 випадки;
Хмельницька область - 210 випадків;
Черкаська область - 323 випадки;
Чернівецька область - 209 випадків;
Чернігівська область - 134 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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