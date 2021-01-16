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В Україні зафіксовано 7 729 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало - 9 792 особи, летальних випадків - 144
16 січня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 154 692 особи випадків коронавірусної інфекції COVID-19, із них одужало - 857 183 особи, летальних випадків - 20 686.
В Україні зафіксовано 7 729 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 КЗ

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (821), Запорізькій (696), Дніпропетровській (586), Донецькій (540) та Львівській (485) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 821 випадок;

Вінницька область - 228 випадків;

Волинська область - 204 випадки;

Дніпропетровська область - 586 випадків;

Донецька область - 540 випадків;

Житомирська область - 200 випадків;

Закарпатська область - 147 випадків;

Запорізька область - 696 випадків;

Івано-Франківська область - 168 випадків;

Київська область - 474 випадки;

Кіровоградська область - 92 випадки;

Луганська область - 155 випадків;

Львівська область - 485 випадків;

Миколаївська область - 409 випадків;

Одеська область - 325 випадків;

Полтавська область - 350 випадків;

Рівненська область - 243 випадки;

Сумська область - 237 випадків;

Тернопільська область - 145 випадків;

Харківська область - 285 випадків;

Херсонська область - 63 випадки;

Хмельницька область - 210 випадків;

Черкаська область - 323 випадки;

Чернівецька область - 209 випадків;

Чернігівська область - 134 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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16 01 2021 14:38
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