В Україні зафіксовано 7 930 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) та Київській (441) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 330 випадків;
Вінницька область - 119 випадків;
Волинська область - 228 випадків;
Дніпропетровська область - 1034 випадки;
Донецька область - 582 випадки;
Житомирська область - 277 випадків;
Закарпатська - 34 випадки;
Запорізька область - 252 випадки;
Івано-Франківська область - 65 випадків;
Київська область - 441 випадок;
Кіровоградська область - 186 випадків;
Луганська область - 52 випадки;
Львівська область - 294 випадки;
Миколаївська область - 350 випадків;
Одеська область - 481 випадок;
Полтавська область - 187 випадків;
Рівненська область - 255 випадків;
Сумська область - 409 випадків;
Тернопільська область - 220 випадків;
Харківська область - 954 випадки;
Херсонська область - 225 випадків;
Хмельницька область - 341 випадок;
Черкаська область - 247 випадків;
Чернівецька область - 115 випадків;
Чернігівська область - 252 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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