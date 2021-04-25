В Україні зафіксовано 7 930 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало - 6 574 особи, летальних випадків - 231

25 квітня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 2 025 271 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 572 528 осіб, летальних випадків - 42 323.

Фото: Центр громадського здоров'я

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) та Київській (441) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 330 випадків; Вінницька область - 119 випадків; Волинська область - 228 випадків; Дніпропетровська область - 1034 випадки; Донецька область - 582 випадки; Житомирська область - 277 випадків; Закарпатська - 34 випадки; Запорізька область - 252 випадки; Івано-Франківська область - 65 випадків; Київська область - 441 випадок; Кіровоградська область - 186 випадків; Луганська область - 52 випадки; Львівська область - 294 випадки; Миколаївська область - 350 випадків; Одеська область - 481 випадок; Полтавська область - 187 випадків; Рівненська область - 255 випадків; Сумська область - 409 випадків; Тернопільська область - 220 випадків; Харківська область - 954 випадки; Херсонська область - 225 випадків; Хмельницька область - 341 випадок; Черкаська область - 247 випадків; Чернівецька область - 115 випадків; Чернігівська область - 252 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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