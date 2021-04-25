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В Україні зафіксовано 7 930 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало - 6 574 особи, летальних випадків - 231
25 квітня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 2 025 271 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 572 528 осіб, летальних випадків - 42 323.
В Україні зафіксовано 7 930 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) та Київській (441) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 330 випадків;

Вінницька область - 119 випадків;

Волинська область - 228 випадків;

Дніпропетровська область - 1034 випадки;

Донецька область - 582 випадки;

Житомирська область - 277 випадків;

Закарпатська - 34 випадки;

Запорізька область - 252 випадки;

Івано-Франківська область - 65 випадків;

Київська область - 441 випадок;

Кіровоградська область - 186 випадків;

Луганська область - 52 випадки;

Львівська область - 294 випадки;

Миколаївська область - 350 випадків;

Одеська область - 481 випадок;

Полтавська область - 187 випадків;

Рівненська область - 255 випадків;

Сумська область - 409 випадків;

Тернопільська область - 220 випадків;

Харківська область - 954 випадки;

Херсонська область - 225 випадків;

Хмельницька область - 341 випадок;

Черкаська область - 247 випадків;

Чернівецька область - 115 випадків;

Чернігівська область - 252 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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25 04 2021 12:26
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