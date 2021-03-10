В Україні зафіксовано 7 967 нових випадків коронавірусу За минулу добу госпіталізовано - 3300 осіб, летальних випадків - 126, одужало - 1483 особи

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1073), Дніпропетровській (855), Одеській (571), Львівській (536) та Чернівецькій (462) областях.

Фото: Ukrinform

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 220 випадків; Вінницька область – 117 випадків; Волинська область – 170 випадків; Дніпропетровська область – 855 випадків; Донецька область – 402 випадки; Житомирська область – 363 випадки; Закарпатська область – 22 випадки; Запорізька область – 224 випадки; Івано-Франківська область – 191 випадок; Київська область – 147 випадків; Кіровоградська область – 73 випадки; Луганська область – 165 випадків; Львівська область – 536 випадків; Миколаївська область – 348 випадків; Одеська область – 571 випадок; Полтавська область – 73 випадки; Рівненська область – 131 випадок; Сумська область – 334 випадки; Тернопільська область – 360 випадків; Харківська область – 1 073 випадки; Херсонська область – 347 випадків; Хмельницька область – 427 випадків; Черкаська область – 165 випадків; Чернівецька область – 462 випадки; Чернігівська область – 191 випадок. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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