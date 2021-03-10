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В Україні зафіксовано 7 967 нових випадків коронавірусу

За минулу добу госпіталізовано - 3300 осіб, летальних випадків - 126, одужало - 1483 особи
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1073), Дніпропетровській (855), Одеській (571), Львівській (536) та Чернівецькій (462) областях.
В Україні зафіксовано 7 967 нових випадків коронавірусу Фото: Ukrinform

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 220 випадків;

Вінницька область – 117 випадків;

Волинська область – 170 випадків;

Дніпропетровська область – 855 випадків;

Донецька область – 402 випадки;

Житомирська область – 363 випадки;

Закарпатська область – 22 випадки;

Запорізька область – 224 випадки;

Івано-Франківська область – 191 випадок;

Київська область – 147 випадків;

Кіровоградська область – 73 випадки;

Луганська область – 165 випадків;

Львівська область – 536 випадків;

Миколаївська область – 348 випадків;

Одеська область – 571 випадок;

Полтавська область – 73 випадки;

Рівненська область – 131 випадок;

Сумська область – 334 випадки;

Тернопільська область – 360 випадків;

Харківська область – 1 073 випадки;

Херсонська область – 347 випадків;

Хмельницька область – 427 випадків;

Черкаська область – 165 випадків;

Чернівецька область – 462 випадки;

Чернігівська область – 191 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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03 10 2021 10:37
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