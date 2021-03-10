В Україні зафіксовано 7 967 нових випадків коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 220 випадків;
Вінницька область – 117 випадків;
Волинська область – 170 випадків;
Дніпропетровська область – 855 випадків;
Донецька область – 402 випадки;
Житомирська область – 363 випадки;
Закарпатська область – 22 випадки;
Запорізька область – 224 випадки;
Івано-Франківська область – 191 випадок;
Київська область – 147 випадків;
Кіровоградська область – 73 випадки;
Луганська область – 165 випадків;
Львівська область – 536 випадків;
Миколаївська область – 348 випадків;
Одеська область – 571 випадок;
Полтавська область – 73 випадки;
Рівненська область – 131 випадок;
Сумська область – 334 випадки;
Тернопільська область – 360 випадків;
Харківська область – 1 073 випадки;
Херсонська область – 347 випадків;
Хмельницька область – 427 випадків;
Черкаська область – 165 випадків;
Чернівецька область – 462 випадки;
Чернігівська область – 191 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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