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В Україні зафіксовано 809 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Усього за добу одужало 838 пацієнтів
17 липня (станом на 9:00) в Україні 57 264 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1456 летальних, 29 769 пацієнтів одужало.
В Україні зафіксовано 809 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я
Загалом проведено 854 064 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 2253 випадки;
Волинська область - 3188 випадків;
Дніпропетровська область - 1174 випадки; 
Донецька область - 781 випадок;
Житомирська область - 1580 випадків;
Закарпатська область - 4229 випадків;
Запорізька область - 658 випадків;
Івано-Франківська область - 3309 випадків;
Кіровоградська область - 677 випадків;
м. Київ - 6689 випадків;
Київська область - 3184 випадки;
Львівська область - 7754 випадки; 
Луганська область - 100 випадків;
Миколаївська область - 504 випадки;
Одеська область - 2435 випадків;
Полтавська область - 347 випадків;
Рівненська область - 4940 випадків;
Сумська область - 352 випадки;
Тернопільська область - 2358 випадків;
Харківська область - 2909 випадків;
Херсонська область - 207 випадків;
Хмельницька область - 942 випадки;
Чернівецька область - 5262 випадки;
Черкаська область - 800 випадків;
Чернігівська область - 632 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 липня 2020 року до Центру надійшло 1107 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 106 355 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційфний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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17 07 2020 10:13
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