В Україні зафіксовано 809 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Усього за добу одужало 838 пацієнтів

17 липня (станом на 9:00) в Україні 57 264 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1456 летальних, 29 769 пацієнтів одужало.

Фото: Центр громадського здоров'я

Загалом проведено 854 064 тестування методом ПЛР. Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 2253 випадки; Волинська область - 3188 випадків; Дніпропетровська область - 1174 випадки; Донецька область - 781 випадок; Житомирська область - 1580 випадків; Закарпатська область - 4229 випадків; Запорізька область - 658 випадків; Івано-Франківська область - 3309 випадків; Кіровоградська область - 677 випадків; м. Київ - 6689 випадків; Київська область - 3184 випадки; Львівська область - 7754 випадки; Луганська область - 100 випадків; Миколаївська область - 504 випадки; Одеська область - 2435 випадків; Полтавська область - 347 випадків; Рівненська область - 4940 випадків; Сумська область - 352 випадки; Тернопільська область - 2358 випадків; Харківська область - 2909 випадків; Херсонська область - 207 випадків; Хмельницька область - 942 випадки; Чернівецька область - 5262 випадки; Черкаська область - 800 випадків; Чернігівська область - 632 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 липня 2020 року до Центру надійшло 1107 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 106 355 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційфний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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