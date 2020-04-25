В Україні зафіксовано 8125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 478 нових випадків

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 25 квітня в Україні 8125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 201 летальний, 782 пацієнти одужали.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 377 випадків; Волинська область — 212 випадки; Дніпропетровська область — 240 випадків; Донецька область — 27 випадків; Житомирська область — 337 випадків; Закарпатська область — 286 випадків; Запорізька область — 171 випадок; Івано-Франківська область — 700 випадків; Кіровоградська область — 306 випадків; м. Київ — 1159 випадків; Київська область — 519 випадків; Львівська область — 317 випадків; Луганська область — 28 випадків; Миколаївська область — 103 випадки; Одеська область — 183 випадки; Полтавська область — 169 випадків; Рівненська область — 483 випадки; Сумська область — 94 випадки; Тернопільська область — 565 випадків; Харківська область — 125 випадків; Херсонська область — 79 випадків; Хмельницька область — 66 випадків; Чернівецька область — 1308 випадків; Черкаська область — 249 випадків; Чернігівська область — 22 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 квітня 2020 року до Центру надійшло 1451 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 23969 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: офіційний Telegram канал МОЗ

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