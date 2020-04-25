В Україні зафіксовано 8125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 377 випадків;
Волинська область — 212 випадки;
Дніпропетровська область — 240 випадків;
Донецька область — 27 випадків;
Житомирська область — 337 випадків;
Закарпатська область — 286 випадків;
Запорізька область — 171 випадок;
Івано-Франківська область — 700 випадків;
Кіровоградська область — 306 випадків;
м. Київ — 1159 випадків;
Київська область — 519 випадків;
Львівська область — 317 випадків;
Луганська область — 28 випадків;
Миколаївська область — 103 випадки;
Одеська область — 183 випадки;
Полтавська область — 169 випадків;
Рівненська область — 483 випадки;
Сумська область — 94 випадки;
Тернопільська область — 565 випадків;
Харківська область — 125 випадків;
Херсонська область — 79 випадків;
Хмельницька область — 66 випадків;
Чернівецька область — 1308 випадків;
Черкаська область — 249 випадків;
Чернігівська область — 22 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 квітня 2020 року до Центру надійшло 1451 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 23969 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: офіційний Telegram канал МОЗ
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