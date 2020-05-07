В Україні зафіксовано 823 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Загалом проведено 715 770 тестувань методом ПЛР

05 липня (станом на 9:00) в Україні 48 500 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1249 летальних, 21 376 пацієнтів одужало.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 1951 випадок; Волинська область - 2705 випадків; Дніпропетровська область - 1115 випадків; Донецька область - 680 випадків; Житомирська область - 1461 випадок; Закарпатська область - 3321 випадок; Запорізька область - 597 випадків; Івано-Франківська область - 2655 випадків; Кіровоградська область - 658 випадків; м. Київ - 5543 випадки; Київська область - 2774 випадки; Львівська область - 6197 випадків; Луганська область - 84 випадки; Миколаївська область - 458 випадків; Одеська область - 1865 випадків; Полтавська область - 324 випадки; Рівненська область - 4108 випадків; Сумська область - 317 випадків; Тернопільська область - 2069 випадків; Харківська область - 2348 випадків; Херсонська область - 196 випадків; Хмельницька область - 839 випадків; Чернівецька область - 5002 випадки; Черкаська область - 661 випадок; Чернігівська область - 572 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 05 липня 2020 року до Центру надійшло 926 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 94 635 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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