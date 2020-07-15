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В Україні зафіксовано 836 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

15 липня (станом на 9:00) в Україні 55 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1427 летальних, 28 131 пацієнт одужав
Загалом проведено 827157 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 977 пацієнтів.
В Україні зафіксовано 836 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 2194 випадки;

Волинська область - 3117 випадків;

Дніпропетровська область - 1155 випадків; 

Донецька область - 767 випадків;

Житомирська область - 1550 випадків;

Закарпатська область - 4112 випадків;

Запорізька область - 631 випадок;

Івано-Франківська область - 3178 випадків;

Кіровоградська область - 674 випадки;

м. Київ - 6497 випадків;

Київська область - 3128 випадків;

Львівська область - 7425 випадків; 

Луганська область - 97 випадків;

Миколаївська область - 494 випадки;

Одеська область - 2314 випадків;

Полтавська область - 337 випадків;

Рівненська область - 4782 випадки;

Сумська область - 346 випадків;

Тернопільська область - 2292 випадки;

Харківська область - 2787 випадків;

Херсонська область - 205 випадків;

Хмельницька область - 922 випадки;

Чернівецька область - 5208 випадків;

Черкаська область - 771 випадок;

Чернігівська область - 624 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 липня 2020 року до Центру надійшло 1101 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 104 132 повідомлення про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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15 07 2020 09:50
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