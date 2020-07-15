В Україні зафіксовано 836 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 15 липня (станом на 9:00) в Україні 55 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1427 летальних, 28 131 пацієнт одужав

Загалом проведено 827157 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 977 пацієнтів.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 2194 випадки; Волинська область - 3117 випадків; Дніпропетровська область - 1155 випадків; Донецька область - 767 випадків; Житомирська область - 1550 випадків; Закарпатська область - 4112 випадків; Запорізька область - 631 випадок; Івано-Франківська область - 3178 випадків; Кіровоградська область - 674 випадки; м. Київ - 6497 випадків; Київська область - 3128 випадків; Львівська область - 7425 випадків; Луганська область - 97 випадків; Миколаївська область - 494 випадки; Одеська область - 2314 випадків; Полтавська область - 337 випадків; Рівненська область - 4782 випадки; Сумська область - 346 випадків; Тернопільська область - 2292 випадки; Харківська область - 2787 випадків; Херсонська область - 205 випадків; Хмельницька область - 922 випадки; Чернівецька область - 5208 випадків; Черкаська область - 771 випадок; Чернігівська область - 624 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 липня 2020 року до Центру надійшло 1101 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 104 132 повідомлення про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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