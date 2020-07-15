В Україні зафіксовано 836 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 2194 випадки;
Волинська область - 3117 випадків;
Дніпропетровська область - 1155 випадків;
Донецька область - 767 випадків;
Житомирська область - 1550 випадків;
Закарпатська область - 4112 випадків;
Запорізька область - 631 випадок;
Івано-Франківська область - 3178 випадків;
Кіровоградська область - 674 випадки;
м. Київ - 6497 випадків;
Київська область - 3128 випадків;
Львівська область - 7425 випадків;
Луганська область - 97 випадків;
Миколаївська область - 494 випадки;
Одеська область - 2314 випадків;
Полтавська область - 337 випадків;
Рівненська область - 4782 випадки;
Сумська область - 346 випадків;
Тернопільська область - 2292 випадки;
Харківська область - 2787 випадків;
Херсонська область - 205 випадків;
Хмельницька область - 922 випадки;
Чернівецька область - 5208 випадків;
Черкаська область - 771 випадок;
Чернігівська область - 624 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 липня 2020 року до Центру надійшло 1101 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 104 132 повідомлення про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 9 липня
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 8 липня
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 7 липня
- Як дивитися новини про COVID - 19
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських