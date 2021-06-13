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В УКраїні зафіксовано 857 випадків коронавірусу

За минулу добу одужало - 1 652 особи, летальних випадків - 33
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (114), Дніпропетровській (101), Київській (70), Харківській (52) та Львівській (47) областях.
В УКраїні зафіксовано 857 випадків коронавірусу Фото: Hubs.ua

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 114 випадків;

Вінницька область - 17 випадків;

Волинська область - 14 випадків;

Дніпропетровська область - 101 випадок;

Донецька область - 19 випадків;

Житомирська область - 34 випадки;

Закарпатська область - 3 випадки;

Запорізька область - 47 випадків;

Івано-Франківська область - 12 випадків;

Київська область - 70 випадків;

Кіровоградська область - 13 випадків;

Луганська область - 11 випадків;

Львівська область - 47 випадків;

Миколаївська область - 44 випадки;

Одеська область - 34 випадки;

Полтавська область - 19 випадків;

Рівненська область - 29 випадків;

Сумська область - 31 випадок;

Тернопільська область - 17 випадків;

Харківська область - 52 випадки;

Херсонська область - 32 випадки;

Хмельницька область - 32 випадки;

Черкаська область - 19 випадків;

Чернівецька область - 21 випадок;

Чернігівська область - 25 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо№

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13 06 2021 10:03
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