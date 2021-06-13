В УКраїні зафіксовано 857 випадків коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 114 випадків;
Вінницька область - 17 випадків;
Волинська область - 14 випадків;
Дніпропетровська область - 101 випадок;
Донецька область - 19 випадків;
Житомирська область - 34 випадки;
Закарпатська область - 3 випадки;
Запорізька область - 47 випадків;
Івано-Франківська область - 12 випадків;
Київська область - 70 випадків;
Кіровоградська область - 13 випадків;
Луганська область - 11 випадків;
Львівська область - 47 випадків;
Миколаївська область - 44 випадки;
Одеська область - 34 випадки;
Полтавська область - 19 випадків;
Рівненська область - 29 випадків;
Сумська область - 31 випадок;
Тернопільська область - 17 випадків;
Харківська область - 52 випадки;
Херсонська область - 32 випадки;
Хмельницька область - 32 випадки;
Черкаська область - 19 випадків;
Чернівецька область - 21 випадок;
Чернігівська область - 25 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо№
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