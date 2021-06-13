В УКраїні зафіксовано 857 випадків коронавірусу За минулу добу одужало - 1 652 особи, летальних випадків - 33

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (114), Дніпропетровській (101), Київській (70), Харківській (52) та Львівській (47) областях.

Фото: Hubs.ua

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 114 випадків; Вінницька область - 17 випадків; Волинська область - 14 випадків; Дніпропетровська область - 101 випадок; Донецька область - 19 випадків; Житомирська область - 34 випадки; Закарпатська область - 3 випадки; Запорізька область - 47 випадків; Івано-Франківська область - 12 випадків; Київська область - 70 випадків; Кіровоградська область - 13 випадків; Луганська область - 11 випадків; Львівська область - 47 випадків; Миколаївська область - 44 випадки; Одеська область - 34 випадки; Полтавська область - 19 випадків; Рівненська область - 29 випадків; Сумська область - 31 випадок; Тернопільська область - 17 випадків; Харківська область - 52 випадки; Херсонська область - 32 випадки; Хмельницька область - 32 випадки; Черкаська область - 19 випадків; Чернівецька область - 21 випадок; Чернігівська область - 25 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо№

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