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В Україні зафіксовано 876 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Загалом проведено 690 953 тестування методом ПЛР
03 липня (станом на 9:00) в Україні 46 763 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1212 летальних, 20 558 пацієнтів одужало.
В Україні зафіксовано 876 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 1915 випадків;

Волинська область - 2571 випадок;

Дніпропетровська область - 1103 випадки; 

Донецька область - 599 випадків;

Житомирська область - 1435 випадків;

Закарпатська область - 3126 випадків;

Запорізька область - 579 випадків;

Івано-Франківська область - 2544 випадки;

Кіровоградська область - 653 випадки;

м. Київ - 5347 випадків;

Київська область - 2702 випадки;

Львівська область - 5883 випадки; 

Луганська область - 84 випадки;

Миколаївська область - 450 випадків;

Одеська область - 1792 випадки;

Полтавська область - 322 випадки;

Рівненська область - 3950 випадків;

Сумська область - 304 випадки;

Тернопільська область - 1990 випадків;

Харківська область - 2255 випадків;

Херсонська область - 195 випадків;

Хмельницька область - 822 випадки;

Чернівецька область - 4935 випадків;

Черкаська область - 653 випадки;

Чернігівська область - 554 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 03 липня 2020 року до Центру надійшло 1249 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 92 421 повідомлення про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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03 07 2020 09:51
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