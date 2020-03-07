В Україні зафіксовано 876 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Загалом проведено 690 953 тестування методом ПЛР

03 липня (станом на 9:00) в Україні 46 763 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1212 летальних, 20 558 пацієнтів одужало.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 1915 випадків; Волинська область - 2571 випадок; Дніпропетровська область - 1103 випадки; Донецька область - 599 випадків; Житомирська область - 1435 випадків; Закарпатська область - 3126 випадків; Запорізька область - 579 випадків; Івано-Франківська область - 2544 випадки; Кіровоградська область - 653 випадки; м. Київ - 5347 випадків; Київська область - 2702 випадки; Львівська область - 5883 випадки; Луганська область - 84 випадки; Миколаївська область - 450 випадків; Одеська область - 1792 випадки; Полтавська область - 322 випадки; Рівненська область - 3950 випадків; Сумська область - 304 випадки; Тернопільська область - 1990 випадків; Харківська область - 2255 випадків; Херсонська область - 195 випадків; Хмельницька область - 822 випадки; Чернівецька область - 4935 випадків; Черкаська область - 653 випадки; Чернігівська область - 554 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 03 липня 2020 року до Центру надійшло 1249 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 92 421 повідомлення про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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