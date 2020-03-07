В Україні зафіксовано 876 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 1915 випадків;
Волинська область - 2571 випадок;
Дніпропетровська область - 1103 випадки;
Донецька область - 599 випадків;
Житомирська область - 1435 випадків;
Закарпатська область - 3126 випадків;
Запорізька область - 579 випадків;
Івано-Франківська область - 2544 випадки;
Кіровоградська область - 653 випадки;
м. Київ - 5347 випадків;
Київська область - 2702 випадки;
Львівська область - 5883 випадки;
Луганська область - 84 випадки;
Миколаївська область - 450 випадків;
Одеська область - 1792 випадки;
Полтавська область - 322 випадки;
Рівненська область - 3950 випадків;
Сумська область - 304 випадки;
Тернопільська область - 1990 випадків;
Харківська область - 2255 випадків;
Херсонська область - 195 випадків;
Хмельницька область - 822 випадки;
Чернівецька область - 4935 випадків;
Черкаська область - 653 випадки;
Чернігівська область - 554 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 03 липня 2020 року до Центру надійшло 1249 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 92 421 повідомлення про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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