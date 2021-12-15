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В Україні зафіксовано 8 109 нових випадків коронавірусу

За весь час пандемії захворіло - 3 578 557 осіб, одужало - 3 259 316 осіб, летальних випадків - 91 958
Найбільше нових випадків зафіксували в Києві (1 247), Полтавській (568) та Запорізькій (456) областях.
В Україні зафіксовано 8 109 нових випадків коронавірусу Фото: Детектор медіа

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1247;

Вінницька область – 353;

Волинська область – 402;

Дніпропетровська область – 267;

Донецька область – 425;

Житомирська область – 133;

Закарпатська область – 315;

Запорізька область – 456;

Івано-Франківська область – 159;

Київська область – 387;

Кіровоградська область – 139;

Луганська область – 154;

Львівська область – 273;

Миколаївська область – 328;

Одеська область – 364;

Полтавська область – 568;

Рівненська область – 297;

Сумська область – 191;

Тернопільська область – 171;

Харківська область – 346;

Херсонська область – 155;

Хмельницька область – 360;

Черкаська область – 394;

Чернівецька область – 104;

Чернігівська область – 121.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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15 12 2021 11:57
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