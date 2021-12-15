В Україні зафіксовано 8 109 нових випадків коронавірусу За весь час пандемії захворіло - 3 578 557 осіб, одужало - 3 259 316 осіб, летальних випадків - 91 958

Найбільше нових випадків зафіксували в Києві (1 247), Полтавській (568) та Запорізькій (456) областях.

Фото: Детектор медіа

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 1247; Вінницька область – 353; Волинська область – 402; Дніпропетровська область – 267; Донецька область – 425; Житомирська область – 133; Закарпатська область – 315; Запорізька область – 456; Івано-Франківська область – 159; Київська область – 387; Кіровоградська область – 139; Луганська область – 154; Львівська область – 273; Миколаївська область – 328; Одеська область – 364; Полтавська область – 568; Рівненська область – 297; Сумська область – 191; Тернопільська область – 171; Харківська область – 346; Херсонська область – 155; Хмельницька область – 360; Черкаська область – 394; Чернівецька область – 104; Чернігівська область – 121. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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