В Україні зафіксовано 8 109 нових випадків коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1247;
Вінницька область – 353;
Волинська область – 402;
Дніпропетровська область – 267;
Донецька область – 425;
Житомирська область – 133;
Закарпатська область – 315;
Запорізька область – 456;
Івано-Франківська область – 159;
Київська область – 387;
Кіровоградська область – 139;
Луганська область – 154;
Львівська область – 273;
Миколаївська область – 328;
Одеська область – 364;
Полтавська область – 568;
Рівненська область – 297;
Сумська область – 191;
Тернопільська область – 171;
Харківська область – 346;
Херсонська область – 155;
Хмельницька область – 360;
Черкаська область – 394;
Чернівецька область – 104;
Чернігівська область – 121.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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