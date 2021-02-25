В Україні зафіксовано 8 147 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (711), Житомирській (711), Закарпатській (654), м. Київ (652) та Вінницькій (639) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 652 випадки;
Вінницька область - 639 випадків;
Волинська область - 193 випадки;
Дніпропетровська область - 316 випадків;
Донецька область - 218 випадків;
Житомирська область - 711 випадків;
Закарпатська область - 654 випадки;
Запорізька область - 132 випадки;
Івано-Франківська область - 711 випадків;
Київська область - 318 випадків;
Кіровоградська область - 63 випадки;
Луганська область - 47 випадків;
Львівська область - 432 випадки;
Миколаївська область - 194 випадки;
Одеська область - 268 випадків;
Полтавська область - 210 випадків;
Рівненська область - 187 випадків;
Сумська область - 219 випадків;
Тернопільська область - 332 випадки;
Харківська область - 432 випадки;
Херсонська область - 52 випадки;
Хмельницька область - 285 випадків;
Черкаська область - 160 випадків;
Чернівецька область - 561 випадок;
Чернігівська область - 161 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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