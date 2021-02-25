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В Україні зафіксовано ​​8 147 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало - 3 889 осіб, летальних випадків - 135
25 лютого (станом на 9:00)в Україні зафіксовано 1 325 841 випадків коронавірусної інфекції COVID-19, із них одужало - 1 159 311 осіб, летальних випадків – 25 596.
В Україні зафіксовано ​​8 147 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 КЗ

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (711), Житомирській (711), Закарпатській (654), м. Київ (652) та Вінницькій (639) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 652 випадки;

Вінницька область - 639 випадків;

Волинська область - 193 випадки;

Дніпропетровська область - 316 випадків;

Донецька область - 218 випадків;

Житомирська область - 711 випадків;

Закарпатська область - 654 випадки;

Запорізька область - 132 випадки;

Івано-Франківська область - 711 випадків;

Київська область - 318 випадків;

Кіровоградська область - 63 випадки;

Луганська область - 47 випадків;

Львівська область - 432 випадки;

Миколаївська область - 194 випадки;

Одеська область - 268 випадків;

Полтавська область - 210 випадків;

Рівненська область - 187 випадків;

Сумська область - 219 випадків;

Тернопільська область - 332 випадки;

Харківська область - 432 випадки;

Херсонська область - 52 випадки;

Хмельницька область - 285 випадків;

Черкаська область - 160 випадків;

Чернівецька область - 561 випадок;

Чернігівська область - 161 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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25 02 2021 09:37
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