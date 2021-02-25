В Україні зафіксовано ​​8 147 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало - 3 889 осіб, летальних випадків - 135

25 лютого (станом на 9:00)в Україні зафіксовано 1 325 841 випадків коронавірусної інфекції COVID-19, із них одужало - 1 159 311 осіб, летальних випадків – 25 596.

КЗ

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (711), Житомирській (711), Закарпатській (654), м. Київ (652) та Вінницькій (639) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 652 випадки; Вінницька область - 639 випадків; Волинська область - 193 випадки; Дніпропетровська область - 316 випадків; Донецька область - 218 випадків; Житомирська область - 711 випадків; Закарпатська область - 654 випадки; Запорізька область - 132 випадки; Івано-Франківська область - 711 випадків; Київська область - 318 випадків; Кіровоградська область - 63 випадки; Луганська область - 47 випадків; Львівська область - 432 випадки; Миколаївська область - 194 випадки; Одеська область - 268 випадків; Полтавська область - 210 випадків; Рівненська область - 187 випадків; Сумська область - 219 випадків; Тернопільська область - 332 випадки; Харківська область - 432 випадки; Херсонська область - 52 випадки; Хмельницька область - 285 випадків; Черкаська область - 160 випадків; Чернівецька область - 561 випадок; Чернігівська область - 161 випадок. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію