Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

В Україні зафіксовано 8 267 нових випадків

За минулу добу госпіталізовано - 2 035 осіб, летальних випадків - 133, одужало - 2 821 особа
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (929), Дніпропетровській (751), Львівській (677), Запорізькій (556) та Донецькій (503) областях.
В Україні зафіксовано 8 267 нових випадків Фото: з вільного доступу

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 446 випадків;

Вінницька область – 133 випадки;

Волинська область – 216 випадків;

Дніпропетровська область – 751 випадок;

Донецька область – 503 випадки;

Житомирська область – 283 випадки;

Закарпатська область – 105 випадків;

Запорізька область – 556 випадків;

Івано-Франківська область – 220 випадків;

Київська область – 290 випадків;

Кіровоградська область – 41 випадок;

Луганська область – 302 випадки;

Львівська область – 677 випадків;

Миколаївська область – 181 випадок;

Одеська область – 485 випадків;

Полтавська область – 198 випадків;

Рівненська область – 268 випадків;

Сумська область – 201 випадок;

Тернопільська область – 219 випадків;

Харківська область – 929 випадків;

Херсонська область – 179 випадків;

Хмельницька область – 276 випадків;

Черкаська область – 251 випадок;

Чернівецька область – 411 випадків;

Чернігівська область – 146 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 09 2021 10:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.