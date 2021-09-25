В Україні зафіксовано 8 267 нових випадків
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 446 випадків;
Вінницька область – 133 випадки;
Волинська область – 216 випадків;
Дніпропетровська область – 751 випадок;
Донецька область – 503 випадки;
Житомирська область – 283 випадки;
Закарпатська область – 105 випадків;
Запорізька область – 556 випадків;
Івано-Франківська область – 220 випадків;
Київська область – 290 випадків;
Кіровоградська область – 41 випадок;
Луганська область – 302 випадки;
Львівська область – 677 випадків;
Миколаївська область – 181 випадок;
Одеська область – 485 випадків;
Полтавська область – 198 випадків;
Рівненська область – 268 випадків;
Сумська область – 201 випадок;
Тернопільська область – 219 випадків;
Харківська область – 929 випадків;
Херсонська область – 179 випадків;
Хмельницька область – 276 випадків;
Черкаська область – 251 випадок;
Чернівецька область – 411 випадків;
Чернігівська область – 146 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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