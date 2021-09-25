В Україні зафіксовано 8 267 нових випадків За минулу добу госпіталізовано - 2 035 осіб, летальних випадків - 133, одужало - 2 821 особа

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (929), Дніпропетровській (751), Львівській (677), Запорізькій (556) та Донецькій (503) областях.

Фото: з вільного доступу

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 446 випадків; Вінницька область – 133 випадки; Волинська область – 216 випадків; Дніпропетровська область – 751 випадок; Донецька область – 503 випадки; Житомирська область – 283 випадки; Закарпатська область – 105 випадків; Запорізька область – 556 випадків; Івано-Франківська область – 220 випадків; Київська область – 290 випадків; Кіровоградська область – 41 випадок; Луганська область – 302 випадки; Львівська область – 677 випадків; Миколаївська область – 181 випадок; Одеська область – 485 випадків; Полтавська область – 198 випадків; Рівненська область – 268 випадків; Сумська область – 201 випадок; Тернопільська область – 219 випадків; Харківська область – 929 випадків; Херсонська область – 179 випадків; Хмельницька область – 276 випадків; Черкаська область – 251 випадок; Чернівецька область – 411 випадків; Чернігівська область – 146 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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