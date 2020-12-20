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В Україні зафіксовано 8 325 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало - 6 626 осіб, летальних випадків - 116
20 грудня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 964 448 осіб, із них одужало - 581 162 особи, летальних випадків - 16 585.
В Україні зафіксовано 8 325 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (814), м. Київ (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях.

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ - 100 450 випадків;

Вінницька область - 20 956 випадків;

Волинська область - 30 457 випадків;

Дніпропетровська область - 52 557 випадків;

Донецька область - 32 255 випадків;

Житомирська область - 36 401 випадок;

Закарпатська область - 27 098 випадків;

Запорізька область - 47 219 випадків;

Івано-Франківська область - 41 938 випадків;

Київська область - 53 007 випадків;

Кіровоградська область - 7 785 випадків;

Луганська область - 8 759 випадків;

Львівська область - 56 763 випадки;

Миколаївська область - 26 631 випадок;

Одеська область - 63 938 випадків;

Полтавська область - 31 577 випадків;

Рівненська область - 38 536 випадків;

Сумська область - 37 994 випадки;

Тернопільська область - 32 392 випадки;

Харківська область - 65 312 випадків;

Херсонська область - 15 653 випадки;

Хмельницька область - 36 755 випадків;

Черкаська область - 34 731 випадок;

Чернівецька область - 38 152 випадки;

Чернігівська область - 27 132 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

 
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20 12 2020 10:10
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