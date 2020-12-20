В Україні зафіксовано 8 325 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало - 6 626 осіб, летальних випадків - 116

20 грудня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 964 448 осіб, із них одужало - 581 162 особи, летальних випадків - 16 585.

Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (814), м. Київ (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях. Кількість захворювань в регіонах: м. Київ - 100 450 випадків; Вінницька область - 20 956 випадків; Волинська область - 30 457 випадків; Дніпропетровська область - 52 557 випадків; Донецька область - 32 255 випадків; Житомирська область - 36 401 випадок; Закарпатська область - 27 098 випадків; Запорізька область - 47 219 випадків; Івано-Франківська область - 41 938 випадків; Київська область - 53 007 випадків; Кіровоградська область - 7 785 випадків; Луганська область - 8 759 випадків; Львівська область - 56 763 випадки; Миколаївська область - 26 631 випадок; Одеська область - 63 938 випадків; Полтавська область - 31 577 випадків; Рівненська область - 38 536 випадків; Сумська область - 37 994 випадки; Тернопільська область - 32 392 випадки; Харківська область - 65 312 випадків; Херсонська область - 15 653 випадки; Хмельницька область - 36 755 випадків; Черкаська область - 34 731 випадок; Чернівецька область - 38 152 випадки; Чернігівська область - 27 132 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію