В Україні зафіксовано 8 325 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (814), м. Київ (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ - 100 450 випадків;
Вінницька область - 20 956 випадків;
Волинська область - 30 457 випадків;
Дніпропетровська область - 52 557 випадків;
Донецька область - 32 255 випадків;
Житомирська область - 36 401 випадок;
Закарпатська область - 27 098 випадків;
Запорізька область - 47 219 випадків;
Івано-Франківська область - 41 938 випадків;
Київська область - 53 007 випадків;
Кіровоградська область - 7 785 випадків;
Луганська область - 8 759 випадків;
Львівська область - 56 763 випадки;
Миколаївська область - 26 631 випадок;
Одеська область - 63 938 випадків;
Полтавська область - 31 577 випадків;
Рівненська область - 38 536 випадків;
Сумська область - 37 994 випадки;
Тернопільська область - 32 392 випадки;
Харківська область - 65 312 випадків;
Херсонська область - 15 653 випадки;
Хмельницька область - 36 755 випадків;
Черкаська область - 34 731 випадок;
Чернівецька область - 38 152 випадки;
Чернігівська область - 27 132 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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