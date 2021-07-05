В Україні зафіксовано 8 404 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За останню добу одужало - 19 453 особи, летальних випадків - 379

7 травня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 2 105 428 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 731 162 особи, летальних випадків - 45 830.

Слебке місце коронавірусу / Unsplash

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (991), Дніпропетровській (622), м. Київ (611), Донецькій (571) та Запорізькій (494) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 611 випадків; Вінницька область - 205 випадків; Волинська область - 267 випадків; Дніпропетровська область - 622 випадки; Донецька область - 571 випадок; Житомирська область - 228 випадків; Закарпатська область - 124 випадки; Запорізька область - 494 випадки; Івано-Франківська область - 146 випадків; Київська область - 366 випадків; Кіровоградська область - 67 випадків; Луганська область - 232 випадки; Львівська область - 256 випадків; Миколаївська область - 257 випадків; Одеська область - 344 випадки; Полтавська область - 387 випадків; Рівненська область - 438 випадків; Сумська область - 337 випадків; Тернопільська область - 163 випадки; Харківська область - 991 випадок; Херсонська область - 215 випадків; Хмельницька область - 408 випадків; Черкаська область - 415 випадків; Чернівецька область - 116 випадків; Чернігівська область - 144 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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