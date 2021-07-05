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В Україні зафіксовано 8 404 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За останню добу одужало - 19 453 особи, летальних випадків - 379
7 травня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 2 105 428 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 731 162 особи, летальних випадків - 45 830.
В Україні зафіксовано 8 404 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Слебке місце коронавірусу / Unsplash

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (991), Дніпропетровській (622), м. Київ (611), Донецькій (571) та Запорізькій (494) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 611 випадків;

Вінницька область - 205 випадків;

Волинська область - 267 випадків;

Дніпропетровська область - 622 випадки;

Донецька область - 571 випадок;

Житомирська область - 228 випадків;

Закарпатська область - 124 випадки;

Запорізька область - 494 випадки;

Івано-Франківська область - 146 випадків;

Київська область - 366 випадків;

Кіровоградська область - 67 випадків;

Луганська область - 232 випадки;

Львівська область - 256 випадків;

Миколаївська область - 257 випадків;

Одеська область - 344 випадки;

Полтавська область - 387 випадків;

Рівненська область - 438 випадків;

Сумська область - 337 випадків;

Тернопільська область - 163 випадки;

Харківська область - 991 випадок;

Херсонська область - 215 випадків;

Хмельницька область - 408 випадків;

Черкаська область - 415 випадків;

Чернівецька область - 116 випадків;

Чернігівська область - 144 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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07 05 2021 11:44
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