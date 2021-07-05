В Україні зафіксовано 8 404 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (991), Дніпропетровській (622), м. Київ (611), Донецькій (571) та Запорізькій (494) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 611 випадків;
Вінницька область - 205 випадків;
Волинська область - 267 випадків;
Дніпропетровська область - 622 випадки;
Донецька область - 571 випадок;
Житомирська область - 228 випадків;
Закарпатська область - 124 випадки;
Запорізька область - 494 випадки;
Івано-Франківська область - 146 випадків;
Київська область - 366 випадків;
Кіровоградська область - 67 випадків;
Луганська область - 232 випадки;
Львівська область - 256 випадків;
Миколаївська область - 257 випадків;
Одеська область - 344 випадки;
Полтавська область - 387 випадків;
Рівненська область - 438 випадків;
Сумська область - 337 випадків;
Тернопільська область - 163 випадки;
Харківська область - 991 випадок;
Херсонська область - 215 випадків;
Хмельницька область - 408 випадків;
Черкаська область - 415 випадків;
Чернівецька область - 116 випадків;
Чернігівська область - 144 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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