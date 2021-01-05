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В Україні зафіксовано ​​8 549 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За останню добу одужало - 14 956 осіб, летальних випадків - 351
1 травня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 2 078 086 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 670 481 осіб, летальних випадків - 44 436.
В Україні зафіксовано ​​8 549 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 ПЛР тест

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (671), Дніпропетровській (745), Харківській (730), Донецькій (570) та Черкаській (537) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 671 випадок;

Вінницька область - 196  випадків;

Волинська область - 185 випадків;

Дніпропетровська область - 745 випадків;

Донецька область - 570 випадків;

Житомирська область - 218 випадків;

Закарпатська область - 129 випадків;

Запорізька область - 405 випадків;

Івано-Франківська область - 131 випадок;

Київська область - 433 випадки;

Кіровоградська область - 173 випадки;

Луганська область - 157 випадків;

Львівська область - 448 випадків;

Миколаївська область - 245 випадків;

Одеська область - 454 випадки;

Полтавська область - 385 випадків;

Рівненська область - 291 випадок;

Сумська область - 188 випадків;

Тернопільська область - 200 випадків;

Харківська область - 730 випадків;

Херсонська область - 187 випадків;

Хмельницька область - 446 випадків;

Черкаська область - 537 випадків;

Чернівецька область - 98 випадків;

Чернігівська область - 327 випадків. 

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

 

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01 05 2021 10:00
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