В Україні зафіксовано 8 549 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (671), Дніпропетровській (745), Харківській (730), Донецькій (570) та Черкаській (537) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 671 випадок;
Вінницька область - 196 випадків;
Волинська область - 185 випадків;
Дніпропетровська область - 745 випадків;
Донецька область - 570 випадків;
Житомирська область - 218 випадків;
Закарпатська область - 129 випадків;
Запорізька область - 405 випадків;
Івано-Франківська область - 131 випадок;
Київська область - 433 випадки;
Кіровоградська область - 173 випадки;
Луганська область - 157 випадків;
Львівська область - 448 випадків;
Миколаївська область - 245 випадків;
Одеська область - 454 випадки;
Полтавська область - 385 випадків;
Рівненська область - 291 випадок;
Сумська область - 188 випадків;
Тернопільська область - 200 випадків;
Харківська область - 730 випадків;
Херсонська область - 187 випадків;
Хмельницька область - 446 випадків;
Черкаська область - 537 випадків;
Чернівецька область - 98 випадків;
Чернігівська область - 327 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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