В Україні зафіксовано ​​8 549 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За останню добу одужало - 14 956 осіб, летальних випадків - 351

1 травня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 2 078 086 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 670 481 осіб, летальних випадків - 44 436.

ПЛР тест

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (671), Дніпропетровській (745), Харківській (730), Донецькій (570) та Черкаській (537) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 671 випадок; Вінницька область - 196 випадків; Волинська область - 185 випадків; Дніпропетровська область - 745 випадків; Донецька область - 570 випадків; Житомирська область - 218 випадків; Закарпатська область - 129 випадків; Запорізька область - 405 випадків; Івано-Франківська область - 131 випадок; Київська область - 433 випадки; Кіровоградська область - 173 випадки; Луганська область - 157 випадків; Львівська область - 448 випадків; Миколаївська область - 245 випадків; Одеська область - 454 випадки; Полтавська область - 385 випадків; Рівненська область - 291 випадок; Сумська область - 188 випадків; Тернопільська область - 200 випадків; Харківська область - 730 випадків; Херсонська область - 187 випадків; Хмельницька область - 446 випадків; Черкаська область - 537 випадків; Чернівецька область - 98 випадків; Чернігівська область - 327 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію