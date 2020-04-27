В Україні зафіксовано 9009 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 398 випадків;
Волинська область — 254 випадки;
Дніпропетровська область — 310 випадків;
Донецька область — 52 випадки;
Житомирська область — 351 випадок;
Закарпатська область — 375 випадків;
Запорізька область — 204 випадки;
Івано-Франківська область — 761 випадок;
Кіровоградська область — 337 випадків;
м. Київ — 1220 випадків;
Київська область — 570 випадків;
Львівська область — 358 випадків;
Луганська область — 29 випадків;
Миколаївська область — 115 випадків;
Одеська область — 240 випадків;
Полтавська область — 173 випадки;
Рівненська область — 522 випадки;
Сумська область — 95 випадків;
Тернопільська область — 612 випадків;
Харківська область — 196 випадків;
Херсонська область — 88 випадків;
Хмельницька область — 72 випадки;
Чернівецька область — 1375 випадків;
Черкаська область — 267 випадків;
Чернігівська область — 35 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 квітня 2020 року до Центру надійшло 647 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 25489 повідомлень про підозру на COVID-19.
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