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В Україні зафіксовано 9009 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу зафіксовано 392 нові випадки
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 27 квітня в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали.
В Україні зафіксовано 9009 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 398 випадків;

Волинська область — 254 випадки;

Дніпропетровська область — 310 випадків; 

Донецька область — 52 випадки;

Житомирська область — 351 випадок;

Закарпатська область — 375 випадків;

Запорізька область — 204 випадки;

Івано-Франківська область — 761 випадок;

Кіровоградська область — 337 випадків;

м. Київ — 1220 випадків;

Київська область — 570 випадків;

Львівська область — 358 випадків; 

Луганська область — 29 випадків;

Миколаївська область — 115 випадків;

Одеська область — 240 випадків;

Полтавська область — 173 випадки;

Рівненська область — 522 випадки;

Сумська область — 95 випадків;

Тернопільська область — 612 випадків;

Харківська область — 196 випадків;

Херсонська область — 88 випадків;

Хмельницька область — 72 випадки;

Чернівецька область — 1375 випадків;

Черкаська область — 267 випадків;

Чернігівська область — 35 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 квітня 2020 року до Центру надійшло 647 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 25489 повідомлень про підозру на COVID-19.

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27 04 2020 09:35
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