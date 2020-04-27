В Україні зафіксовано 9009 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 392 нові випадки

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 27 квітня в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 398 випадків; Волинська область — 254 випадки; Дніпропетровська область — 310 випадків; Донецька область — 52 випадки; Житомирська область — 351 випадок; Закарпатська область — 375 випадків; Запорізька область — 204 випадки; Івано-Франківська область — 761 випадок; Кіровоградська область — 337 випадків; м. Київ — 1220 випадків; Київська область — 570 випадків; Львівська область — 358 випадків; Луганська область — 29 випадків; Миколаївська область — 115 випадків; Одеська область — 240 випадків; Полтавська область — 173 випадки; Рівненська область — 522 випадки; Сумська область — 95 випадків; Тернопільська область — 612 випадків; Харківська область — 196 випадків; Херсонська область — 88 випадків; Хмельницька область — 72 випадки; Чернівецька область — 1375 випадків; Черкаська область — 267 випадків; Чернігівська область — 35 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 квітня 2020 року до Центру надійшло 647 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 25489 повідомлень про підозру на COVID-19.

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