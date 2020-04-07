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В Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Загалом проведено 705 836 тестувань методом ПЛР
04 липня (станом на 9:00) в Україні 47 677 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1227 летальних, 21 155 пацієнтів одужало.
В Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 1936 випадків;

Волинська область - 2663 випадки;

Дніпропетровська область - 1110 випадків; 

Донецька область - 599 випадків;

Житомирська область - 1447 випадків;

Закарпатська область - 3214 випадків;

Запорізька область - 588 випадків;

Івано-Франківська область - 2598 випадків;

Кіровоградська область - 657 випадків;

м. Київ - 5465 випадків;

Київська область - 2747 випадків;

Львівська область - 6059 випадків; 

Луганська область - 84 випадки;

Миколаївська область - 455 випадків;

Одеська область - 1835 випадків;

Полтавська область - 322 випадки;

Рівненська область - 4041 випадок;

Сумська область - 308 випадків;

Тернопільська область - 2025 випадків;

Харківська область - 2311 випадків;

Херсонська область - 196 випадків;

Хмельницька область - 828 випадків;

Чернівецька область - 4972 випадки;

Черкаська область - 657 випадків;

Чернігівська область - 560 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 04 липня 2020 року до Центру надійшло 1288 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 93 709 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус-інфо"

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04 07 2020 10:19
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