В Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Загалом проведено 705 836 тестувань методом ПЛР

04 липня (станом на 9:00) в Україні 47 677 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1227 летальних, 21 155 пацієнтів одужало.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 1936 випадків; Волинська область - 2663 випадки; Дніпропетровська область - 1110 випадків; Донецька область - 599 випадків; Житомирська область - 1447 випадків; Закарпатська область - 3214 випадків; Запорізька область - 588 випадків; Івано-Франківська область - 2598 випадків; Кіровоградська область - 657 випадків; м. Київ - 5465 випадків; Київська область - 2747 випадків; Львівська область - 6059 випадків; Луганська область - 84 випадки; Миколаївська область - 455 випадків; Одеська область - 1835 випадків; Полтавська область - 322 випадки; Рівненська область - 4041 випадок; Сумська область - 308 випадків; Тернопільська область - 2025 випадків; Харківська область - 2311 випадків; Херсонська область - 196 випадків; Хмельницька область - 828 випадків; Чернівецька область - 4972 випадки; Черкаська область - 657 випадків; Чернігівська область - 560 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 04 липня 2020 року до Центру надійшло 1288 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 93 709 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус-інфо"

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