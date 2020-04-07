В Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 1936 випадків;
Волинська область - 2663 випадки;
Дніпропетровська область - 1110 випадків;
Донецька область - 599 випадків;
Житомирська область - 1447 випадків;
Закарпатська область - 3214 випадків;
Запорізька область - 588 випадків;
Івано-Франківська область - 2598 випадків;
Кіровоградська область - 657 випадків;
м. Київ - 5465 випадків;
Київська область - 2747 випадків;
Львівська область - 6059 випадків;
Луганська область - 84 випадки;
Миколаївська область - 455 випадків;
Одеська область - 1835 випадків;
Полтавська область - 322 випадки;
Рівненська область - 4041 випадок;
Сумська область - 308 випадків;
Тернопільська область - 2025 випадків;
Харківська область - 2311 випадків;
Херсонська область - 196 випадків;
Хмельницька область - 828 випадків;
Чернівецька область - 4972 випадки;
Черкаська область - 657 випадків;
Чернігівська область - 560 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 04 липня 2020 року до Центру надійшло 1288 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 93 709 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус-інфо"
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