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В Україні зафіксовано ​​937 нових випадків коронавірусу

За минулу добу одужало - 2 471 особа, летальних випадків - 58
За весь час пандемії в Україні зафіксовано 2 231 914 випадків коронавірсу, з них одужало - 2 157 732 особи, летальних випадків - 52 181.
В Україні зафіксовано ​​937 нових випадків коронавірусу Фото: Центр громадського здоров'я

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (223), Дніпропетровській (59), Харківській (57), Донецькій (51) та Київській (51) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 223 випадки;

Вінницька область - 16 випадків;

Волинська область - 24 випадки;

Дніпропетровська область - 59 випадків;

Донецька область - 51 випадок;

Житомирська область - 17 випадків;

Закарпатська область - 8 випадків;

Запорізька область - 42 випадки;

Івано-Франківська область - 14 випадків;

Київська область - 51 випадок;

Кіровоградська область - 15 випадків;

Луганська область - 18 випадків;

Львівська область - 48 випадків;

Миколаївська область - 35 випадків;

Одеська область - 30 випадків;

Полтавська область - 18 випадків;

Рівненська область - 26 випадків;

Сумська область - 24 випадки;

Тернопільська область - 6 випадків;

Харківська область - 57 випадків;

Херсонська область - 30 випадків;

Хмельницька область - 49 випадків;

Черкаська область - 33 випадки;

Чернівецька область - 11 випадків;

Чернігівська область - 32 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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24 06 2021 09:22
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