В Україні зафіксовано ​​937 нових випадків коронавірусу За минулу добу одужало - 2 471 особа, летальних випадків - 58

За весь час пандемії в Україні зафіксовано 2 231 914 випадків коронавірсу, з них одужало - 2 157 732 особи, летальних випадків - 52 181.

Фото: Центр громадського здоров'я

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (223), Дніпропетровській (59), Харківській (57), Донецькій (51) та Київській (51) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 223 випадки; Вінницька область - 16 випадків; Волинська область - 24 випадки; Дніпропетровська область - 59 випадків; Донецька область - 51 випадок; Житомирська область - 17 випадків; Закарпатська область - 8 випадків; Запорізька область - 42 випадки; Івано-Франківська область - 14 випадків; Київська область - 51 випадок; Кіровоградська область - 15 випадків; Луганська область - 18 випадків; Львівська область - 48 випадків; Миколаївська область - 35 випадків; Одеська область - 30 випадків; Полтавська область - 18 випадків; Рівненська область - 26 випадків; Сумська область - 24 випадки; Тернопільська область - 6 випадків; Харківська область - 57 випадків; Херсонська область - 30 випадків; Хмельницька область - 49 випадків; Черкаська область - 33 випадки; Чернівецька область - 11 випадків; Чернігівська область - 32 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію