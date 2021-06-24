В Україні зафіксовано 937 нових випадків коронавірусу
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (223), Дніпропетровській (59), Харківській (57), Донецькій (51) та Київській (51) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 223 випадки;
Вінницька область - 16 випадків;
Волинська область - 24 випадки;
Дніпропетровська область - 59 випадків;
Донецька область - 51 випадок;
Житомирська область - 17 випадків;
Закарпатська область - 8 випадків;
Запорізька область - 42 випадки;
Івано-Франківська область - 14 випадків;
Київська область - 51 випадок;
Кіровоградська область - 15 випадків;
Луганська область - 18 випадків;
Львівська область - 48 випадків;
Миколаївська область - 35 випадків;
Одеська область - 30 випадків;
Полтавська область - 18 випадків;
Рівненська область - 26 випадків;
Сумська область - 24 випадки;
Тернопільська область - 6 випадків;
Харківська область - 57 випадків;
Херсонська область - 30 випадків;
Хмельницька область - 49 випадків;
Черкаська область - 33 випадки;
Чернівецька область - 11 випадків;
Чернігівська область - 32 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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