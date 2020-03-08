В Україні зафіксовано 990 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Усього за добу одужало 333 пацієнти

03 серпня (станом на 9:00) в Україні 73 158 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1738 летальних, 39 876 пацієнтів одужало.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 2815 випадків; Волинська область - 3949 випадків; Дніпропетровська область - 1438 випадків; Донецька область - 898 випадків; Житомирська область - 1948 випадків; Закарпатська область - 5318 випадків; Запорізька область - 846 випадків; Івано-Франківська область - 4914 випадків; Кіровоградська область - 711 випадків; м. Київ - 8554 випадки; Київська область - 3845 випадків; Львівська область - 9921 випадок; Луганська область - 128 випадків; Миколаївська область - 642 випадки; Одеська область - 3482 випадки; Полтавська область - 459 випадків; Рівненська область - 6270 випадків; Сумська область - 541 випадок; Тернопільська область - 3113 випадків; Харківська область - 3950 випадків; Херсонська область - 230 випадків; Хмельницька область - 1189 випадків; Чернівецька область - 6143 випадки; Черкаська область - 954 випадки; Чернігівська область - 900 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 03 серпня 2020 року до Центру надійшло 1072 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 126 311 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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