В Україні зафіксовано 990 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 2815 випадків;
Волинська область - 3949 випадків;
Дніпропетровська область - 1438 випадків;
Донецька область - 898 випадків;
Житомирська область - 1948 випадків;
Закарпатська область - 5318 випадків;
Запорізька область - 846 випадків;
Івано-Франківська область - 4914 випадків;
Кіровоградська область - 711 випадків;
м. Київ - 8554 випадки;
Київська область - 3845 випадків;
Львівська область - 9921 випадок;
Луганська область - 128 випадків;
Миколаївська область - 642 випадки;
Одеська область - 3482 випадки;
Полтавська область - 459 випадків;
Рівненська область - 6270 випадків;
Сумська область - 541 випадок;
Тернопільська область - 3113 випадків;
Харківська область - 3950 випадків;
Херсонська область - 230 випадків;
Хмельницька область - 1189 випадків;
Чернівецька область - 6143 випадки;
Черкаська область - 954 випадки;
Чернігівська область - 900 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 03 серпня 2020 року до Центру надійшло 1072 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 126 311 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 9 липня
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 8 липня
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 7 липня
- Як дивитися новини про COVID - 19
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських