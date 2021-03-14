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В Україні зафіксовано 9 012 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало - 2 743 особи, летальних випадків - 145
14 березня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 460 756 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 222 516, летальних випадків - 28 303.
В Україні зафіксовано 9 012 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 КЗ

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (923), Дніпропетровській (660), Вінницькій (634), Львівській (590) та Харківській (569) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 439 випадків;

Вінницька область - 634 випадки;

Волинська область - 150 випадків;

Дніпропетровська область - 660 випадків;

Донецька область - 346 випадків;

Житомирська область - 923 випадки;

Закарпатська область - 311 випадків;

Запорізька область - 114 випадків;

Івано-Франківська область - 461 випадок;

Київська область - 552 випадки;

Кіровоградська область - 56 випадків;

Луганська область - 27 випадків;

Львівська область - 590 випадків;

Миколаївська область - 344 випадки;

Одеська область - 485 випадків;

Полтавська область - 105 випадків;

Рівненська область - 155 випадків;

Сумська область - 309 випадків;

Тернопільська область - 365 випадків;

Харківська область - 569 випадків;

Херсонська область - 71 випадок;

Хмельницька область - 533 випадки;

Черкаська область - 142 випадки;

Чернівецька область - 477 випадків;

Чернігівська область - 194 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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14 03 2021 14:08
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