В Україні зафіксовано 9 012 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (923), Дніпропетровській (660), Вінницькій (634), Львівській (590) та Харківській (569) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 439 випадків;
Вінницька область - 634 випадки;
Волинська область - 150 випадків;
Дніпропетровська область - 660 випадків;
Донецька область - 346 випадків;
Житомирська область - 923 випадки;
Закарпатська область - 311 випадків;
Запорізька область - 114 випадків;
Івано-Франківська область - 461 випадок;
Київська область - 552 випадки;
Кіровоградська область - 56 випадків;
Луганська область - 27 випадків;
Львівська область - 590 випадків;
Миколаївська область - 344 випадки;
Одеська область - 485 випадків;
Полтавська область - 105 випадків;
Рівненська область - 155 випадків;
Сумська область - 309 випадків;
Тернопільська область - 365 випадків;
Харківська область - 569 випадків;
Херсонська область - 71 випадок;
Хмельницька область - 533 випадки;
Черкаська область - 142 випадки;
Чернівецька область - 477 випадків;
Чернігівська область - 194 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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