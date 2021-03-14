В Україні зафіксовано 9 012 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало - 2 743 особи, летальних випадків - 145

14 березня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 460 756 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 222 516, летальних випадків - 28 303.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (923), Дніпропетровській (660), Вінницькій (634), Львівській (590) та Харківській (569) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 439 випадків; Вінницька область - 634 випадки; Волинська область - 150 випадків; Дніпропетровська область - 660 випадків; Донецька область - 346 випадків; Житомирська область - 923 випадки; Закарпатська область - 311 випадків; Запорізька область - 114 випадків; Івано-Франківська область - 461 випадок; Київська область - 552 випадки; Кіровоградська область - 56 випадків; Луганська область - 27 випадків; Львівська область - 590 випадків; Миколаївська область - 344 випадки; Одеська область - 485 випадків; Полтавська область - 105 випадків; Рівненська область - 155 випадків; Сумська область - 309 випадків; Тернопільська область - 365 випадків; Харківська область - 569 випадків; Херсонська область - 71 випадок; Хмельницька область - 533 випадки; Черкаська область - 142 випадки; Чернівецька область - 477 випадків; Чернігівська область - 194 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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