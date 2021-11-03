В Україні зафіксовано ​​9 084 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало - 5 330 осіб, летальних випадків - 262

11 березня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 425 522 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 210 246 осіб, летальних випадків - 27 685.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (853), Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 853 випадки; Вінницька область - 659 випадків; Волинська область - 171 випадок; Дніпропетровська область - 339 випадків; Донецька область - 276 випадків; Житомирська область - 384 випадки; Закарпатська область - 463 випадки; Запорізька область - 249 випадків; Івано-Франківська область - 533 випадки; Київська область - 510 випадків; Кіровоградська область - 68 випадків; Луганська область - 67 випадків; Львівська область - 600 випадків; Миколаївська область - 143 випадки; Одеська область - 588 випадків; Полтавська область - 358 випадків; Рівненська область - 267 випадків; Сумська область - 185 випадків; Тернопільська область - 355 випадків; Харківська область - 558 випадків; Херсонська область - 44 випадки; Хмельницька область - 507 випадків; Черкаська область - 254 випадки; Чернівецька область - 587 випадків; Чернігівська область - 66 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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