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В Україні зафіксовано ​​9 084 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало - 5 330 осіб, летальних випадків - 262
11 березня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 425 522 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 210 246 осіб, летальних випадків - 27 685.
В Україні зафіксовано ​​9 084 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 КЗ

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (853), Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 853 випадки;

Вінницька область - 659 випадків;

Волинська область - 171 випадок;

Дніпропетровська область - 339 випадків;

Донецька область - 276 випадків;

Житомирська область - 384 випадки;

Закарпатська область - 463 випадки;

Запорізька область - 249 випадків;

Івано-Франківська область - 533 випадки;

Київська область - 510 випадків;

Кіровоградська область - 68 випадків;

Луганська область - 67 випадків;

Львівська область - 600 випадків;

Миколаївська область - 143 випадки;

Одеська область - 588 випадків;

Полтавська область - 358 випадків;

Рівненська область - 267 випадків;

Сумська область - 185 випадків;

Тернопільська область - 355 випадків;

Харківська область - 558 випадків;

Херсонська область - 44 випадки;

Хмельницька область - 507 випадків;

Черкаська область - 254 випадки;

Чернівецька область - 587 випадків;

Чернігівська область - 66 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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11 03 2021 10:59
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