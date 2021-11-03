В Україні зафіксовано 9 084 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (853), Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 853 випадки;
Вінницька область - 659 випадків;
Волинська область - 171 випадок;
Дніпропетровська область - 339 випадків;
Донецька область - 276 випадків;
Житомирська область - 384 випадки;
Закарпатська область - 463 випадки;
Запорізька область - 249 випадків;
Івано-Франківська область - 533 випадки;
Київська область - 510 випадків;
Кіровоградська область - 68 випадків;
Луганська область - 67 випадків;
Львівська область - 600 випадків;
Миколаївська область - 143 випадки;
Одеська область - 588 випадків;
Полтавська область - 358 випадків;
Рівненська область - 267 випадків;
Сумська область - 185 випадків;
Тернопільська область - 355 випадків;
Харківська область - 558 випадків;
Херсонська область - 44 випадки;
Хмельницька область - 507 випадків;
Черкаська область - 254 випадки;
Чернівецька область - 587 випадків;
Чернігівська область - 66 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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