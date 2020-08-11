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В Україні зафіксовано 9 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало 2 637
8 листопада (станом на 9:00) в Україні 49 720 лаборотарно підтверджених випадків, із них 138 летальний, одужало - 2 637 осіб.
В Україні зафіксовано 9 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ - 44172 випадки;

Вінницька область - 12 420 випадків;

Волинська область - 16 105 випадків; 

Дніпропетровська область - 17 748 випадків;

Донецька область - 13 907 випадків;

Житомирська область - 18 334 випадки;

Закарпатська область - 16 932 випадки;

Запорізька область - 13 422 випадки;

Івано-Франківська область - 24 066 випадків;

Київська область - 19 820 випадків;

Кіровоградська область - 3 092 випадки;

Луганська область - 4 450 випадків;

Львівська область - 33 283 випадки;

Миколаївська область - 10 240 випадків;

Одеська область - 28 265 випадків;

Полтавська область - 11 944 випадки;

Рівненська область - 21 770 випадків;

Сумська область - 14 486 випадків;

Тернопільська область - 22 040 випадків;

Харківська область - 43 213 випадків;

Херсонська область - 5 441 випадок;

Хмельницька область - 19 493 випадки;

Черкаська область - 10 618 випадків;

Чернівецька область - 25 016 випадків;

Чернігівська область - 10 054 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  Харківській (1 074 випадки), м. Київ (943 випадки), Запорізькій (688 випадків), Київській (546 випадків) та Житомирській (543 випадки) областях.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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08 11 2020 10:42
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