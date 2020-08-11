В Україні зафіксовано 9 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало 2 637

8 листопада (станом на 9:00) в Україні 49 720 лаборотарно підтверджених випадків, із них 138 летальний, одужало - 2 637 осіб.

Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Кількість захворювань в регіонах: м. Київ - 44172 випадки; Вінницька область - 12 420 випадків; Волинська область - 16 105 випадків; Дніпропетровська область - 17 748 випадків; Донецька область - 13 907 випадків; Житомирська область - 18 334 випадки; Закарпатська область - 16 932 випадки; Запорізька область - 13 422 випадки; Івано-Франківська область - 24 066 випадків; Київська область - 19 820 випадків; Кіровоградська область - 3 092 випадки; Луганська область - 4 450 випадків; Львівська область - 33 283 випадки; Миколаївська область - 10 240 випадків; Одеська область - 28 265 випадків; Полтавська область - 11 944 випадки; Рівненська область - 21 770 випадків; Сумська область - 14 486 випадків; Тернопільська область - 22 040 випадків; Харківська область - 43 213 випадків; Херсонська область - 5 441 випадок; Хмельницька область - 19 493 випадки; Черкаська область - 10 618 випадків; Чернівецька область - 25 016 випадків; Чернігівська область - 10 054 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 074 випадки), м. Київ (943 випадки), Запорізькій (688 випадків), Київській (546 випадків) та Житомирській (543 випадки) областях. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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