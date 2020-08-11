В Україні зафіксовано 9 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ - 44172 випадки;
Вінницька область - 12 420 випадків;
Волинська область - 16 105 випадків;
Дніпропетровська область - 17 748 випадків;
Донецька область - 13 907 випадків;
Житомирська область - 18 334 випадки;
Закарпатська область - 16 932 випадки;
Запорізька область - 13 422 випадки;
Івано-Франківська область - 24 066 випадків;
Київська область - 19 820 випадків;
Кіровоградська область - 3 092 випадки;
Луганська область - 4 450 випадків;
Львівська область - 33 283 випадки;
Миколаївська область - 10 240 випадків;
Одеська область - 28 265 випадків;
Полтавська область - 11 944 випадки;
Рівненська область - 21 770 випадків;
Сумська область - 14 486 випадків;
Тернопільська область - 22 040 випадків;
Харківська область - 43 213 випадків;
Херсонська область - 5 441 випадок;
Хмельницька область - 19 493 випадки;
Черкаська область - 10 618 випадків;
Чернівецька область - 25 016 випадків;
Чернігівська область - 10 054 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 074 випадки), м. Київ (943 випадки), Запорізькій (688 випадків), Київській (546 випадків) та Житомирській (543 випадки) областях.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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