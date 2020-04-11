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В Україні зафіксовано 9 524 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужали 7 536 пацієнтів
4 листопада (станом на 9:00) в Україні 420 617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 199 летальних, 176 404 пацієнтів одужали.
В Україні зафіксовано 9 524 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

м. Київ - 40390 випадків;

Вінницька область - 11363 випадки;

Волинська область - 14544 випадки;

Дніпропетровська область - 16169 випадків;

Донецька область - 12367 випадків;

Житомирська область - 16200 випадків;

Закарпатська область - 15470 випадків;

Запорізька область - 11227 випадків;

Івано-Франківська область - 22047 випадків;

Київська область - 17918 випадків;

Кіровоградська область - 2730 випадків;

Луганська область - 3988 випадків;

Львівська область - 31639 випадків;

Миколаївська область - 9027 випадків;

Одеська область - 26332 випадки;

Полтавська область - 10617 випадків;

Рівненська область - 20300 випадків;

Сумська область - 12776 випадків;

Тернопільська область - 21332 випадки;

Харківська область - 39559 випадків;

Херсонська область - 4622 випадки;

Хмельницька область - 17439 випадків;

Черкаська область - 9898 випадків;

Чернівецька область - 23296 випадків;

Чернігівська область - 9367 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (856 випадків), Харківській (850 випадків), Донецькій (636 випадків), Одеській (547 випадків) та Хмельницькій (511 випадків) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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04 11 2020 09:18
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