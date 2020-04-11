В Україні зафіксовано 9 524 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужали 7 536 пацієнтів

4 листопада (станом на 9:00) в Україні 420 617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 199 летальних, 176 404 пацієнтів одужали.

Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: м. Київ - 40390 випадків; Вінницька область - 11363 випадки; Волинська область - 14544 випадки; Дніпропетровська область - 16169 випадків; Донецька область - 12367 випадків; Житомирська область - 16200 випадків; Закарпатська область - 15470 випадків; Запорізька область - 11227 випадків; Івано-Франківська область - 22047 випадків; Київська область - 17918 випадків; Кіровоградська область - 2730 випадків; Луганська область - 3988 випадків; Львівська область - 31639 випадків; Миколаївська область - 9027 випадків; Одеська область - 26332 випадки; Полтавська область - 10617 випадків; Рівненська область - 20300 випадків; Сумська область - 12776 випадків; Тернопільська область - 21332 випадки; Харківська область - 39559 випадків; Херсонська область - 4622 випадки; Хмельницька область - 17439 випадків; Черкаська область - 9898 випадків; Чернівецька область - 23296 випадків; Чернігівська область - 9367 випадків. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (856 випадків), Харківській (850 випадків), Донецькій (636 випадків), Одеській (547 випадків) та Хмельницькій (511 випадків) областях. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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