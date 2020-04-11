В Україні зафіксовано 9 524 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
м. Київ - 40390 випадків;
Вінницька область - 11363 випадки;
Волинська область - 14544 випадки;
Дніпропетровська область - 16169 випадків;
Донецька область - 12367 випадків;
Житомирська область - 16200 випадків;
Закарпатська область - 15470 випадків;
Запорізька область - 11227 випадків;
Івано-Франківська область - 22047 випадків;
Київська область - 17918 випадків;
Кіровоградська область - 2730 випадків;
Луганська область - 3988 випадків;
Львівська область - 31639 випадків;
Миколаївська область - 9027 випадків;
Одеська область - 26332 випадки;
Полтавська область - 10617 випадків;
Рівненська область - 20300 випадків;
Сумська область - 12776 випадків;
Тернопільська область - 21332 випадки;
Харківська область - 39559 випадків;
Херсонська область - 4622 випадки;
Хмельницька область - 17439 випадків;
Черкаська область - 9898 випадків;
Чернівецька область - 23296 випадків;
Чернігівська область - 9367 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (856 випадків), Харківській (850 випадків), Донецькій (636 випадків), Одеській (547 випадків) та Хмельницькій (511 випадків) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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