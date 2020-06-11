В Україні зафіксовано 9 721 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало 10 726 пацієнтів

6 листопада (станом на 9:00)в Україні 440 188 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 201 летальний, одужало – 195 544 особи.

Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Кількість захворювань в регіонах: м. Київ - 42 375 випадків; Вінницька область - 11 923 випадки; Волинська область - 15 313 випадків; Дніпропетровська область - 17 014 випадків; Донецька область - 13 128 випадків; Житомирська область - 17 189 випадків; Закарпатська область - 16 268 випадків; Запорізька область - 12 196 випадків; Івано-Франківська область - 23 032 випадки; Київська область - 18 763 випадки; Кіровоградська область - 2 891 випадок; Луганська область - 4 214 випадків; Львівська область - 32 425 випадків; Миколаївська область - 9 605 випадків; Одеська область - 27 392 випадки; Полтавська область - 11 337 випадків; Рівненська область - 21 026 випадків; Сумська область - 13 635 випадків; Тернопільська область - 21 708 випадків; Харківська область - 41 131 випадок; Херсонська область - 5 027 випадків; Хмельницька область - 18 438 випадків; Черкаська область - 10 292 випадки; Чернівецька область - 24 079 випадків; Чернігівська область - 9 787 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 002), Харківській (801), Житомирській (591), Одеській (554) та Івано-Франківській (511) областях. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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