В Україні зафіксовано 9 721 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ - 42 375 випадків;
Вінницька область - 11 923 випадки;
Волинська область - 15 313 випадків;
Дніпропетровська область - 17 014 випадків;
Донецька область - 13 128 випадків;
Житомирська область - 17 189 випадків;
Закарпатська область - 16 268 випадків;
Запорізька область - 12 196 випадків;
Івано-Франківська область - 23 032 випадки;
Київська область - 18 763 випадки;
Кіровоградська область - 2 891 випадок;
Луганська область - 4 214 випадків;
Львівська область - 32 425 випадків;
Миколаївська область - 9 605 випадків;
Одеська область - 27 392 випадки;
Полтавська область - 11 337 випадків;
Рівненська область - 21 026 випадків;
Сумська область - 13 635 випадків;
Тернопільська область - 21 708 випадків;
Харківська область - 41 131 випадок;
Херсонська область - 5 027 випадків;
Хмельницька область - 18 438 випадків;
Черкаська область - 10 292 випадки;
Чернівецька область - 24 079 випадків;
Чернігівська область - 9 787 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 002), Харківській (801), Житомирській (591), Одеській (554) та Івано-Франківській (511) областях.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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