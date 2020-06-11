Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

В Україні зафіксовано 9 721 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало 10 726 пацієнтів
6 листопада (станом на 9:00)в Україні 440 188 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 201 летальний, одужало – 195 544 особи.
В Україні зафіксовано 9 721 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ - 42 375 випадків;

Вінницька область - 11 923 випадки;

Волинська область - 15 313 випадків;

Дніпропетровська область - 17 014 випадків;

Донецька область - 13 128 випадків;

Житомирська область - 17 189 випадків;

Закарпатська область - 16 268 випадків;

Запорізька область - 12 196 випадків;

Івано-Франківська область - 23 032 випадки;

Київська область - 18 763 випадки;

Кіровоградська область - 2 891 випадок;

Луганська область - 4 214 випадків;

Львівська область - 32 425 випадків;

Миколаївська область - 9 605 випадків;

Одеська область - 27 392 випадки;

Полтавська область - 11 337 випадків;

Рівненська область - 21 026 випадків;

Сумська область - 13 635 випадків;

Тернопільська область - 21 708 випадків;

Харківська область - 41 131 випадок;

Херсонська область - 5 027 випадків;

Хмельницька область - 18 438 випадків;

Черкаська область - 10 292 випадки;

Чернівецька область - 24 079 випадків;

Чернігівська область - 9 787 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1 002), Харківській (801), Житомирській (591), Одеській (554) та Івано-Франківській (511) областях.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 11 2020 09:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
У центрі нашої голови відкрили невідомий досі орган

У центрі нашої голови відкрили невідомий досі орган1

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.