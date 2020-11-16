В Україні зафіксовано 9 832 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ - 51 499 випадків;
Вінницька область - 13 948 випадків;
Волинська область - 18 936 випадків;
Дніпропетровська область - 22 069 випадків;
Донецька область - 17 201 випадок;
Житомирська область - 22 847 випадків;
Закарпатська область - 19 559 випадків;
Запорізька область - 19 291 випадок;
Івано-Франківська область - 28 440 випадків;
Київська область - 25 141 випадок;
Кіровоградська область - 3 710 випадків;
Луганська область - 5 169 випадків;
Львівська область - 37 466 випадків;
Миколаївська область - 12 633 випадки;
Одеська область - 33 415 випадків;
Полтавська область - 15 262 випадки;
Рівненська область - 25 210 випадків;
Сумська область - 18 324 випадки;
Тернопільська область - 23 757 випадків;
Харківська область - 48 179 випадків;
Херсонська область - 7 126 випадків;
Хмельницька область - 23 136 випадків;
Черкаська область - 13 478 випадків;
Чернівецька область - 28 336 випадків;
Чернігівська область - 11 557 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (879), Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київській (648) та Одеській (633) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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