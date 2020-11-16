В Україні зафіксовано 9 832 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало - 2 753 особи, летальних випадків - 94

16 листопада (станом на 9:00) в Україні 545 689 лаборотарно підтверджених випадків, із них 9 697 летальних випадків, одужало - 244 197 осіб

Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Кількість захворювань в регіонах: м. Київ - 51 499 випадків; Вінницька область - 13 948 випадків; Волинська область - 18 936 випадків; Дніпропетровська область - 22 069 випадків; Донецька область - 17 201 випадок; Житомирська область - 22 847 випадків; Закарпатська область - 19 559 випадків; Запорізька область - 19 291 випадок; Івано-Франківська область - 28 440 випадків; Київська область - 25 141 випадок; Кіровоградська область - 3 710 випадків; Луганська область - 5 169 випадків; Львівська область - 37 466 випадків; Миколаївська область - 12 633 випадки; Одеська область - 33 415 випадків; Полтавська область - 15 262 випадки; Рівненська область - 25 210 випадків; Сумська область - 18 324 випадки; Тернопільська область - 23 757 випадків; Харківська область - 48 179 випадків; Херсонська область - 7 126 випадків; Хмельницька область - 23 136 випадків; Черкаська область - 13 478 випадків; Чернівецька область - 28 336 випадків; Чернігівська область - 11 557 випадків. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (879), Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київській (648) та Одеській (633) областях. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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