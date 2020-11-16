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В Україні зафіксовано 9 832 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало - 2 753 особи, летальних випадків - 94
16 листопада (станом на 9:00) в Україні 545 689 лаборотарно підтверджених випадків, із них 9 697 летальних випадків, одужало - 244 197 осіб
В Україні зафіксовано 9 832 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ - 51 499 випадків;

Вінницька область - 13 948 випадків;

Волинська область - 18 936 випадків;

Дніпропетровська область - 22 069 випадків;

Донецька область - 17 201 випадок;

Житомирська область - 22 847 випадків;

Закарпатська область - 19 559 випадків;

Запорізька область - 19 291 випадок;

Івано-Франківська область - 28 440 випадків;

Київська область - 25 141 випадок;

Кіровоградська область - 3 710 випадків;

Луганська область - 5 169 випадків;

Львівська область - 37 466 випадків;

Миколаївська область - 12 633 випадки;

Одеська область - 33 415 випадків;

Полтавська область - 15 262 випадки;

Рівненська область - 25 210 випадків;

Сумська область - 18 324 випадки;

Тернопільська область - 23 757 випадків;

Харківська область - 48 179 випадків;

Херсонська область - 7 126 випадків;

Хмельницька область - 23 136 випадків;

Черкаська область - 13 478 випадків;

Чернівецька область - 28 336 випадків;

Чернігівська область - 11 557 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (879), Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київській (648) та  Одеській (633) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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16 11 2020 10:30
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