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Яка кількість захворювань в регіонах за добу

За минулу добу госпіталізовано - 2 264 особи, летальних випадків - 838 (антирекорд), одужало - 21 914 осіб
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1635), Одеській (1549), Запорізькій (1084), Полтавській (1000) областях і м. Київ (1481).
Яка кількість захворювань в регіонах за добу Фото: Центр громадського здоров'я

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1481 випадок;

Вінницька область – 619 випадків;

Волинська область – 627 випадків;

Дніпропетровська область – 1635 випадків;

Донецька область – 736 випадків;

Житомирська область – 301 випадок;

Закарпатська область – 379 випадків;

Запорізька область – 1084 випадки;

Івано-Франківська область – 325 випадків;

Київська область – 754 випадки;

Кіровоградська область – 127 випадків;

Луганська область – 337 випадків;

Львівська область – 770 випадків;

Миколаївська область – 842 випадки;

Одеська область – 1549 випадків;

Полтавська область – 1000 випадків;

Рівненська область – 653 випадки;

Сумська область – 387 випадків;

Тернопільська область – 280 випадків;

Харківська область – 547 випадків;

Херсонська область – 153 випадки;

Хмельницька область – 387 випадків;

Черкаська область – 762 випадки;

Чернівецька область – 247 випадків;

Чернігівська область – 326 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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16 11 2021 11:26
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