Яка кількість захворювань в регіонах за добу За минулу добу госпіталізовано - 2 264 особи, летальних випадків - 838 (антирекорд), одужало - 21 914 осіб

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1635), Одеській (1549), Запорізькій (1084), Полтавській (1000) областях і м. Київ (1481).

Фото: Центр громадського здоров'я

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 1481 випадок; Вінницька область – 619 випадків; Волинська область – 627 випадків; Дніпропетровська область – 1635 випадків; Донецька область – 736 випадків; Житомирська область – 301 випадок; Закарпатська область – 379 випадків; Запорізька область – 1084 випадки; Івано-Франківська область – 325 випадків; Київська область – 754 випадки; Кіровоградська область – 127 випадків; Луганська область – 337 випадків; Львівська область – 770 випадків; Миколаївська область – 842 випадки; Одеська область – 1549 випадків; Полтавська область – 1000 випадків; Рівненська область – 653 випадки; Сумська область – 387 випадків; Тернопільська область – 280 випадків; Харківська область – 547 випадків; Херсонська область – 153 випадки; Хмельницька область – 387 випадків; Черкаська область – 762 випадки; Чернівецька область – 247 випадків; Чернігівська область – 326 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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