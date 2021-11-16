Яка кількість захворювань в регіонах за добу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1481 випадок;
Вінницька область – 619 випадків;
Волинська область – 627 випадків;
Дніпропетровська область – 1635 випадків;
Донецька область – 736 випадків;
Житомирська область – 301 випадок;
Закарпатська область – 379 випадків;
Запорізька область – 1084 випадки;
Івано-Франківська область – 325 випадків;
Київська область – 754 випадки;
Кіровоградська область – 127 випадків;
Луганська область – 337 випадків;
Львівська область – 770 випадків;
Миколаївська область – 842 випадки;
Одеська область – 1549 випадків;
Полтавська область – 1000 випадків;
Рівненська область – 653 випадки;
Сумська область – 387 випадків;
Тернопільська область – 280 випадків;
Харківська область – 547 випадків;
Херсонська область – 153 випадки;
Хмельницька область – 387 випадків;
Черкаська область – 762 випадки;
Чернівецька область – 247 випадків;
Чернігівська область – 326 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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