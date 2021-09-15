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В Україні зафіксували 4640 нових випадків коронавірусу

За добу методом ПЛР протестували 33 878 осіб, методом ІФА – 8 562, експрес-тестами – 32 991
За добу 14 вересня в Україні в Україні зафіксовано 4640 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 531, медпрацівників – 95).
В Україні зафіксували 4640 нових випадків коронавірусу Фото: з вільного доступу
Про це передає МОЗ.
 
Також за минулу добу госпіталізували 1 609 осіб, одужали 1 858 людей. Крім того, протягом доби сталося 93 летальні випадки.
 
За добу методом ПЛР протестували 33 878 осіб, методом ІФА – 8 562, експрес-тестами – 32 991.
 
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 325 796 осіб, одужали – 2 225 130, летальних випадків – 54 550; проведено ПЛР-тестувань – 12 342 907.
 
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (441), Одеській (361), Харківській (343), Львівській (294) та Дніпропетровській (273) областях.
 
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15 09 2021 09:33
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