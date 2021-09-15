НОВИНИЗа добу 14 вересня в Україні в Україні зафіксовано 4640 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 531, медпрацівників – 95).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні зафіксували 4640 нових випадків коронавірусу
За добу методом ПЛР протестували 33 878 осіб, методом ІФА – 8 562, експрес-тестами – 32 991
Фото: з вільного доступу
Про це передає МОЗ.
Також за минулу добу госпіталізували 1 609 осіб, одужали 1 858 людей. Крім того, протягом доби сталося 93 летальні випадки.
За добу методом ПЛР протестували 33 878 осіб, методом ІФА – 8 562, експрес-тестами – 32 991.
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 325 796 осіб, одужали – 2 225 130, летальних випадків – 54 550; проведено ПЛР-тестувань – 12 342 907.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (441), Одеській (361), Харківській (343), Львівській (294) та Дніпропетровській (273) областях.
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15 09 2021 09:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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