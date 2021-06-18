В Україні зафіксували 967 нових випадків коронавірусу

За добу 17 червня 2021 року в Україні зафіксовано 967 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 32 дитини та 6 медпрацівників

В Україні минулої доби виявлено 967 випадків зараження коронавірусом і зареєстровано 50 летальних випадків.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.

"За добу 17 червня 2021 року в Україні зафіксовано 967 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 32 дитини та 6 медпрацівників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу госпіталізовано 585 осіб; летальних випадків – 50; одужало 2 312 осіб.

За добу протестовано: методом ПЛР – 25 888 осіб, методом ІФА – 9 342 особи, експрес-тестами – 15 969 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 228 192 особи; одужало – 2 147 972 особи; померло 51 952 людини, проведено ПЛР-тестувань – 10 629 744.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (207), Харківській (68), Донецькій (61), Київській (54) та Дніпропетровській (50) областях.

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