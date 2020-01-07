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В Україні запровадили автоматичне призначення пенсії

Як зазначається, сервіс дозволяє надати всю необхідну для призначення пенсії інформацію завчасно та провести перевірку наявних у Пенсійному фонді даних
Пенсійний фонд України впровадив послугу автоматичного призначення пенсії.
В Україні запровадили автоматичне призначення пенсії Фото: news.dtkt.ua

Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook, зазначає "Укрінформ".

"З 1 липня Пенсійний фонд України впровадив нову сервісну послугу - автоматичне призначення пенсії. Пенсія призначається автоматично при досягненні пенсійного віку. При цьому немає необхідності додатково звертатись та особисто відвідувати органи Пенсійного фонду", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, сервіс дозволяє надати всю необхідну для призначення пенсії інформацію завчасно та провести перевірку наявних у Пенсійному фонді даних.

У ПФУ звертають увагу, що послуга надається засобами вебпорталу з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Так, користувач, який не є пенсіонером та який авторизувався на вебпорталі Фонду за допомогою КЕП заповнює атрибути анкети (заяву; загальні дані; дані документу, що посвідчує особу, адресу проживання та реєстрації; дані щодо обраного способу виплати призначеної пенсії та отримання пенсійного посвідчення), додає скановані копії документів (обов’язкові та ті, які вважає за необхідне надати) для підтвердження його права на певні доплати та пільги) та підписує анкету-заяву КЕП та надсилає її до органу Фонду.

За результатами опрацювання анкети - заяви користувач отримає інформацію про автоматичне призначення пенсії, дату такого призначення та розмір пенсії за допомогою СМС повідомлення, засобами вебпорталу та через мобільний додаток.

Нагадаємо, що пенсіонери старші 75 років щомісяця зможуть отримувати надбавки до пенсії

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01 07 2020 16:57
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