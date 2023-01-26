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CУСПІЛЬСТВО

В Україні запускають платформу для забезпечення житлом постраждалих внаслідок війни

26 січня 2023, 13:13
В Україні запускають платформу для забезпечення житлом постраждалих внаслідок війни
джерело facebook.com/MinInfra.UA
Уряд разом з ООН домовилися про запуск платформи для осіб, чиє житло було пошкоджене чи зруйноване під час війни – там буде інформація про програми допомоги та відновлення житла.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Відповідний меморандум про співробітництво з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) був підписаний у середу, 25 січня.

Платформа під назвою "Україна – наш дім" спрямована на полегшення доступу до рішень з відбудови житла для людей, чиї будинки були пошкоджені або зруйновані під час російсько-української війни. Вона поєднає гуманітарні програми з проведення екстрених ремонтів та відбудови житла з поточними планами та програмами відновлення уряду, що реалізуються за підтримки міжнародних фінансових інституцій. 

В основу платформи ляже Реєстр пошкодженого та майна та інших цифрових рішень, що дозволить міжнародним партнерам, бізнесу та гуманітарним організаціям інтегрувати інформацію про пошкодження, затребувану та надану допомогу для відновлення та забезпечення житлом. 

Як зазначає віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков, у фокусі проєкту знаходиться прозора та справедлива компенсація за пошкоджене житло, механізм якої визначає законопроєкт №7198. А на основі механізму Є-Підтримка, додав він, планується забезпечити пряму допомогу громадянам для відновлення житла.

Крім того, проєктом передбачено створення будівельних хабів та децентралізованих складів, які будуть містити наперед закуплені будівельні матеріали для забезпечення нагальної потреби для проведення термінових ремонтів.

На осінь 2022 року росіяни пошкодили чи зруйновали домівки понад 2,4 мільйонів українців. Кількість зруйнованих чи пошкоджених об’єктів сягає понад 170 тисяч. 

Раніше повідомлялось, що "Дія" запускає тестування важливої функції для сімей з дітьми.

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