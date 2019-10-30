В Україні запустять електронний сервіс для скарг на митників
Про це повідомив голова Державної митної служби Максим Нефьодов під час інвестиційного форуму у Маріуполі, передає "Інтерфакс-Україна", зазначає "Громадське".
"Ми будемо пробувати найближчим часом запустити електронний модуль для скарг. Він запрацює у найближчі тижні", - повідомив Нефьодов.
Він зазначив, що наразі йому у Facebook надходить велика кількість скарг на діяльність митників. Ці скарги приходять в особисті повідомлення голові ДМС.
Разом з тим, у ДМС планують запустити електронний сервіс щодо автоматичної оцінки вартості вживаних авто, які завозять до України. Це допоможе спростити процес розмитнення "євроблях".
Напередодні Нефьодов анонсував низку електронних сервісів на митниці.
"Це потужний антикорупційний елемент: отримуємо більше можливостей по автоматизації процесів. Як казав Айварас Абромавичус, комп‘ютер не бере хабарів. Відкриваємо знеособлену інформацію з усіх митних баз. Все онлайн, все прозоро. Дивіться і контролюйте", -заявив Нефьодов.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України 16 жовтня затвердив законопроєкт, який дозволить розпочати діяльність Державної податкової та Державної митної служб як окремих та цілісних юридичних осіб.
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