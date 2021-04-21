В Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca, яку виготовляють у Південній Кореї

Україна вже 22 квітня очікує 367 тисяч доз препарату, виготовленого у Південній Кореї

В Україні зареєстрували вакцину проти коронавірусу компанії AstraZeneca, яку виготовляють на майданчику в Південній Кореї.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише "Громадське".

Він запевняє, що Україна вже 22 квітня очікує 367 тисяч доз препарату, виготовленого у Південній Кореї, у межах ініціативи COVAX.

"Частину партії залишимо для щеплення другою дозою тих громадян, яких вже вакцинували CoviShield, решту - для першого щеплення", - зазначив Степанов.

Міністр також нагадав, що вакцини CoviShield та AstraZeneca є ідентичними. Так, шведсько-британську вакцину виробляють одразу декілька компаній, зокрема AstraZeneca-SKBio у Південній Кореї та Інститут сироватки крові в Індії. Обидві версії вакцини до використання схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я.

Нагадаємо, що 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer