В Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca, яку виготовляють у Південній Кореї
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише "Громадське".
Він запевняє, що Україна вже 22 квітня очікує 367 тисяч доз препарату, виготовленого у Південній Кореї, у межах ініціативи COVAX.
"Частину партії залишимо для щеплення другою дозою тих громадян, яких вже вакцинували CoviShield, решту - для першого щеплення", - зазначив Степанов.
Міністр також нагадав, що вакцини CoviShield та AstraZeneca є ідентичними. Так, шведсько-британську вакцину виробляють одразу декілька компаній, зокрема AstraZeneca-SKBio у Південній Кореї та Інститут сироватки крові в Індії. Обидві версії вакцини до використання схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я.
Нагадаємо, що 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer
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