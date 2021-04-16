В Україну прибула перша партія вакцини Pfizer

В Україну доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу розробки Pfizer-BioNTech.

Партія у кількості 117 тис. доз була доставлена літаком в аеропорт "Київ", повідомляє "Укрінформ".

Вакцина Comirnati від Pfizer-BioNTech - це мРНК вакцина проти COVID-19, розроблена німецькою компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.

Вона дозволена для екстреного використання ВООЗ, вакцину застосовують у США, Великій Британії, Канаді та ЄС. За результатами клінічних досліджень ефективність її становить 95%.

В Україні вакцину Comirnati зареєстрували 22 лютого 2021 року.

Також за кілька днів до постачання вакцини Comirnati ЮНІСЕФ доставив в Україну біля 140 тис шприців для розведення вакцини з розчинником та ін'єкцій та понад 1300 коробок для їх безпечної утилізації.

Згідно з планом вакцинації населення від коронавірусної хвороби, перша партія вакцини Pfizer-BioNTech у кількості 117 тис. доз. передбачається для щеплення людей похилого віку, які перебувають в інтернатах, а також працівників ДСНС та ДПСУ.

Всього Україна в межах глобальної ініціативи COVAX має отримати 8 млн доз вакцини від COVID-19. Також у березні COVAX поінформував Україну про можливість виділити нашій країні 947,7 тис. доз вакцини розробки Pfizer-BioNTech.

Нагадаємо, що в Україні вакцинація від COVID-19 розпочалася 24 лютого . 23 лютого в Україну прибула партія з 500 тис. доз вакцини проти COVID-19 Covishield, яка розроблена Оксфордським університетом та компанією AstraZeneca. 13 квітня розпочався процес щеплення проти коронавірусу вакциною CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech. Наразі в Україну доставлено 215 тис доз цієї вакцини.

Окрім цього, за даними МОЗ, в липні очікуються 10 млн доз вакцини Novavax, в квітні-травні очікується ще 1,5 млн доз вакцини Covishield. Також мають бути доставлені 1,7 млн доз вакцини китайського виробника Sinovak.

Також 6 квітня Україна уклала договір з американською корпорацією Pfizer на постачання 10 млн доз вакцини проти коронавірусу. Постачання відбуватиметься протягом року. Уряд виділив на закупівлю цієї вакцини 6,5 млрд грн, зробивши тимчасовий перерозподіл бюджету Програми медичних гарантій на 2021 рік.

COVAX - це глобальна ініціатива, спрямована на координацію міжнародних ресурсів, задля забезпечення рівного доступу до діагностики, лікування та вакцин проти COVID-19. Ініціативу створена у 2020 році, ії очолюють Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Альянс вакцин GAVI, ВООЗ та інші.