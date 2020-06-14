Сьогодні у світі відзначають день донора крові

В Україні зменшується кількість донорів крові. Це відбувається через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я, передає РБК - Україна.

Зазначимо, таку заяву було зроблено до Всесвітнього дня донора крові.

"В Україні кількість донорів зменшується у зв'язку з пандемією. В цілому 70% донорів здають кров лише раз у житті", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко написав у Facebook, що одна здача крові може допомогти трьом людям.

"Сьогодні здавати кров безпечно! Час, який ви витратите на здачу крові - максимум 1 годину. Одна здача крові може допомогти 3 людям", - повідомив він.

Ляшко додав, що донорську кров можна розділити на 3 компоненти: еритроцитарну масу, тромбоцити та плазму. Кожен з них має специфічне застосування для пацієнтів, які потребують переливання крові.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 14 червня в Україні 31 154 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 889 летальних, 14 082 пацієнти одужало.