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В Україні зменшилося виробництво молока

За січень 2021 року виробництво молока в Україні зменшилось на 2,3% порівняно із січнем 2020 року, до 531,6 тис. тонн.
В Україні зменшилося виробництво молока Фото: AFP

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

За січень 2021 року в Україні було вироблено 531,6 тис. тонн молока (на 2,3% менше, ніж за січень 2020 року). У тому числі сільськогосподарські підприємства виробили 227,6 тис. тонн молока (на 1,9% більше), господарства населення - 304,0 тис. тонн (на 5,2% менше).

Найбільше молока за минулий місяць виробили у Полтавській області - 51,0 тис. тонн (на 3,8% менше, ніж за січень 2020 року); на другому місці - Вінницька (48,9 тис. тонн; на 1,2% менше); на третьому - Хмельницька (38,9 тис. тонн; на 5,7% більше) області.

Найменші обсяги виробництва молока за січень 2021 року продемонстрували у Луганській (4,5 тис. тонн; на 2,3% більше, ніж за січень 2020 року), Донецькій (9,7 тис. тонн; на 7,6% менше) та Запорізькій (10,9 тис. тонн; на 6,8% менше) областях.

Як повідомлялося, за даними Держстату, за січень 2020 року в Україні було вироблено на 2,5% менше молока, ніж за січень 2019 року.

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16 02 2021 16:56
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