В Україні змінили ширину крайніх смуг на автотрасах
"Звуження ширини смуг руху на дорогах - дуже вдала практика для підвищення безпеки, яка працює в багатьох країнах Європи і світу. Тому ми вирішили ввести її під час нового будівництва найбільших і найбільш інтенсивних українських трас при влаштуванні лівих швидкісних смуг", - повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе, інформує прес-служба Мінрегіону.
"Це дозволить мінімізувати перевищення дозволеної швидкості на дорогах, зробить водіїв уважнішими за кермом, отже, аварій і ДТП стане менше. Зміна почне діяти вже з 1 вересня", - заявив Парцхаладзе.
За словами чиновника, новими змінами також встановлена нова ширина зупинкової смуги руху на дорогах вищих категорій (I-II категорій) - 3 м замість 2,5 м.
Парцхаладзе пояснив, що діюча ширина зупинкової смуги в 2,5 м є дуже небезпечною і викликає додаткові аварії. Особливо це актуально для вантажних автомобілів, які не можуть в повній мірі безпечно і зручно розміститися на такій ділянці дороги.
Також в нових змінах ДБН встановлені сучасні і більш безпечні вимоги до проектування горизонтальних і вертикальних кривих. Це актуально для гірських трас, трас на іншому складному ландшафті тощо.
Очікується, що завдяки установці більш безпечних мінімальних радіусів кривих нові дороги будуть проектуватися з кращою видимістю.
З 1 вересня 2018 року вступили в силу нові Державні будівельні норми щодо мінімально допустимої ширини смуги руху.
Згідно з новою ДБН, ширина смуги руху на магістральних вулицях загальноміського та районного значення в найбільших, великих, середніх і малих містах, крім доріг безперервного руху, а також на селищних дорогах і головних вулицях становить 3 м.
На магістралях загальноміського значення безперервного руху в найбільших і великих містах ширина смуги руху становить 3,5 м.
На місцевих житлових вулицях і дорогах всіх населених пунктів ширина смуги руху становить 2,75 м.
За інформацією Укравтодору, щорічно в Україні скоюється до 180 тисяч дорожньо-транспортних пригод, в яких гине до 5 тисяч осіб та травмуються близько 30 тисяч. До 80% таких пригод стається в населених пунктах.
Основними причинами таких пригод є порушення водіями швидкісного режиму, що призводить до зіткнень та наїзду на пішоходів.В "Укрдорінвесті" кажуть, що звуження смуг доріг в містах призведе до зниження швидкісного режиму і забезпечить підвищену безпеку руху всім учасникам.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У "ДНР/ЛНР" дітей вчать стріляти з автоматів у рамках проекту "Яскраве дитинство", - ФОТО
- ФОТО Інавгурація Зеленського. Як це було, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО С14 і "Нацкорпус" знесли будівельний паркан на місці спорудження меморіалу Героїв Небесної сотні
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент
- Інавгурація Зеленського: Хто з іноземних гостей приїде, текст присяги і процедураПредставники Росії на інавгурацію Зеленського не запрошені