В Україні з'явиться посада уповноваженого з питань переселенців

Кабмін створив посаду уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомили на сайті уряду.

"Після повномасштабного російського вторгнення майже третина українців були вимушені покинути свої домівки. Держава реагує на це, створюючи інституційні засади для допомоги внутрішньо переміщеним особам", - йдеться в повідомленні.

Кабінет міністрів України підтримав пропозицію Мінреінтеграції створення посади з питань ВПО - ця людина буде ключовим посадовцем, котрий захищатиме права внутрішньо переміщених осіб.

Уповноважений матиме статус заступника Мінреінтеграції тимчасово окупованих територій, координуватиме державну політику щодо переселенців.

В уряді також нагадали, що з будь-яких кризових питань можна звертатись за телефоном гарячої лінії Міністерства реінтеграції - 1548.