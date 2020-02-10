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В українських аптеках з'явилася вакцина проти грипу

Завезено 30 360 доз
До українських аптек надійшла перша партія тривалентної вакцини "Джісі Флю" виробництва Кореї.
В українських аптеках з Фото: gettyimages.com

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Центр громадського здоров'я.

"Перша партія (30 360 доз) тривалентної вакцини "Джісі Флю" (Південна Корея) пройшла лабораторний контроль і відсьогодні доступна у продажу", - йдеться у повідомленні.

Також, за даними Центру громадського здоров'я, до України вже завезено 45 000 доз тривалентної вакцини "Інфлувак" (Нідерланди), яка надійде у продаже після лабораторного контролю.

Чотиривалентна вакцина "Ваксігрип Тетра" (Франція) буде в продажу орієнтовно через два тижні.

Тривалентна вакцина призначена для вироблення імунітету від трьох штамів грипу, які циркулюватимуть у Північній півкулі цього епідсезону, чотиривалентна — від чотирьох.

Грип — це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті.

Минулого епідсезону від ускладнень грипу в Україні померла 71 людина, на грип та ГРВІ перехворіли 4,9 млн людей (12,9% населення), 63% з яких — діти віком до 17 років.

Минулого епідсезону в Україну було поставлено 500 тис. доз вакцин від грипу, однак вакцинувалися лише 238 079 людей (0,6% населення), частка дітей серед щеплених становила 10,5%.

Нагадуємо, що раніше в Дніпрі від грипу померла дитина
 

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02 10 2020 16:32
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