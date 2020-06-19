В Україну повернуться моряки, які 3 роки провели у в’язниці Лівії

Спеціальний авіарейс, який доставить моряків, має прибути в Київ близько 13:00 19 червня

Сьогодні, 19 червня, з Лівії в Україну повертаються 14 українських моряків судна "Рута", які три роки провели у лівійській в’язниці

Про це повідомляє пресслужба Фонду допомоги морякам "Ассоль", зазначає "Громадське".

Стан здоров’я українських моряків після декількох років лівійської в’язниці задовільний.

Спеціальний авіарейс, який доставить моряків, має прибути в Київ близько 13:00 19 червня.

Члени екіпажу танкера "Рута":

Микола Шокун, капітан, 04.08.1948 р.н..

Олександр Кирильчук, старший помічник, 13.02.79 р.н..

Володимир Гончаренко, 2-й помічник, 21.04.93 р.н..

Сергій Бондар, старший механік, 17.09.1958 р.н..

Сергій Філоненко, 2-й механік, 27.12.1985 р.н..

Кирило Загоруйко, 3-й механік, 15.06.1995 р.н..

Володимир Авдасев, електромеханік, 12.02.1970 р.н..

Андрій Алферов, боцман, 23.07.1969 р.н..

Володимир Димченко, моторист, 27.07.69 р.н..

Юрій Склифасовський, моторист, 27.04.62 р.н..

Олег Дубовицький, моторист 17.07.60 р.н..

Сергій Іванов, матрос, 29.09.1985 р.н..

Віктор Фадєєв, матрос, 19.01.1985 р.н..

Олександр Колесніченко, кок, 21.09.56 р.н.

Це жителі Одеської, Херсонської та Миколаївської областей.

Нагадаємо, у квітні 2017 року військово-морські сили Лівії із застосуванням зброї захопили два судна, одне з них - танкер "Рута" - було під українським прапором.

Лівійська влада звинуватила екіпаж "Рути", 14 українців, у незаконному перевезенні нафти і запроторила до в’язниці.Слідство закінчилося через 8 місяців після арешту. У моряків не було ні суду, ні вироку, тільки інкриміновані статті.

Згідно з міжнародними морськими конвенціями, члени екіпажу відповідають лише за доставку вантажів і не несуть відповідальності за ліцензії та дозволу на транспортування вантажів. За це відповідає власник вантажу.

Танкер "Рута" належить Україні й перебуває на балансі Одеського порту. З 2005 року судно передали в оренду компанії-фрахтувальника "Manchester Shipping S.A".

29 квітня 2020 року Апеляційний суд міста Тріполі ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу для членів екіпажу танкера "Рута". Кілька днів тому, після сплати застави, їх перевезли в місто Місурата.