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В "Укравтодорі" розповіли, скільки зруйнованих росіянами мостів відновили на сьогодні

"Укравтодор" відновив проїзд через 50 мостів, знищених унаслідок збройної російської агресії.
В "Укравтодорі" розповіли, скільки зруйнованих росіянами мостів відновили на сьогодні Зруйнований міст в Ірпені

Про це повідомив перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко на своїй сторінці в Facebook.

"Міст у Сумській області став п’ятдесятою штучною спорудою, через яку від початку повномасштабного російського вторгнення нам вдалося відновити рух. Десь ми зводили об’їзний шлях, а подекуди – тимчасові переправи", – написав він.

За словами Івка, загалом в області налічується 15 зруйнованих мостів, 10 із яких – на дорогах державного значення.

Заступник голови "Укравтодору" уточнив, що дві частини мосту з'єднали надійною бетонною конструкцією, встановили паркан та облаштували тротуари.

Як повідомив цими днями міністр інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв'ю "Економічній правді", загалом на дорогах загального значення внаслідок війни було зруйновано 300 мостів, з яких на 50 об'єктах тимчасовими рішеннями було забезпечено проїзд.

Раніше повідомлялось, що на Одещині відновив роботу ще один морський порт.

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31 08 2022 15:36
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