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В Умані хасидів карають за порушення комендантської години

Ольга
Матарикіна
Спочатку - попередження, потім - депортація
В Умані хасидів карають за порушення комендантської години Фото: Укрінформ
Цього року в Умані на Черкащині поліція жорстко карає паломників-хасидів за порушення комендантської години: спочатку їх попереджають, а потім і депортують.
 
Про це повідомила прес-секретар керівника фонду імені Рабі Нахмана Дзвенислава Карплюк Укрінформу.
 
“Під час приїзду прочан-хасидів пускали в єврейський квартал лише через один офіційний в'їзд. В усіх ретельно перевіряли документи. Дуже суворе ставлення до порушників комендантської години -  упійманого на порушенні вперше попереджають, а вдруге — депортують. Але усім порушникам вистачило одного разу”, - зазначила вона.
 
Карплюк також розповіла, що вчора о 12 годині відбулася загальна хасидська молитва, яка, як вважається, обов'язково здійсниться. “Так от, цього року усі хасиди молилися за мир в Україні”, - пресекретар фонду.
 
Нагадаємо, цьогорічне святкування єврейського Нового року - Рош га-Шана триває з 25 по 27 вересня.
До Умані прибули 23 тисячі паломників-хасидів.
 
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26 09 2022 11:43
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