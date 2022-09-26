В Умані хасидів карають за порушення комендантської години

Спочатку - попередження, потім - депортація

Цього року в Умані на Черкащині поліція жорстко карає паломників-хасидів за порушення комендантської години: спочатку їх попереджають, а потім і депортують.

Про це повідомила прес-секретар керівника фонду імені Рабі Нахмана Дзвенислава Карплюк Укрінформу

“Під час приїзду прочан-хасидів пускали в єврейський квартал лише через один офіційний в'їзд. В усіх ретельно перевіряли документи. Дуже суворе ставлення до порушників комендантської години - упійманого на порушенні вперше попереджають, а вдруге — депортують. Але усім порушникам вистачило одного разу”, - зазначила вона.

Карплюк також розповіла, що вчора о 12 годині відбулася загальна хасидська молитва, яка, як вважається, обов'язково здійсниться. “Так от, цього року усі хасиди молилися за мир в Україні”, - пресекретар фонду.

Нагадаємо, цьогорічне святкування єврейського Нового року - Рош га-Шана триває з 25 по 27 вересня.

До Умані прибули 23 тисячі паломників-хасидів.