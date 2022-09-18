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В Умані ввели низку заборон на святкування Рош ха-Шана

В Умані з 19 по 30 вересня ввели низку обмежень на час святкування Рош га-Шана. Заборонено продаж алкоголю, піротехніки та зброї, на в'їзді у місто працюватиме півдесятка блокпостів.
В Умані ввели низку заборон на святкування Рош ха-Шана Фото:tochka.net

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уманської міськради.

За рішенням Черкаської обласної військової адміністраціі, в місті Умань з 19 по 30 вересня 2022 poку заборонили:

  • продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, піротехнічних виробів, а також пневматичної зброї, іграшок, які імітують зброю;
  • пішохідний та автомобільний рух під час дії комендантської години.

Також на під’їзді в місто вже діють 5 блокпостів з перевіркою документів та транспортного засобу.

"В’їзд та перевірка багажу паломників до міста Умань здійснюється лише за однією адресою: вул. Визволителів", - зазначено в повідомленні.

У міськраді звертають увагу, що жителям громади, які проживають у кварталі паломництва, достатньо на пропускному пункті пред’явити паспорт із відміткою про реєстрацію у даному кварталі.

"Якщо адреса реєстрації різниться із фактичним місцем проживання у кварталі паломництва, зверніться в ЦНАП для зміни місця реєстрації або в соціальний захист (для ВПО)", - попередили в міськраді.

Раніше повідомлялось, що в Умані з туристів братимуть гроші.

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18 09 2022 13:01
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