В Умані з туристів братимуть гроші

В Умані Черкаської області депутати міської ради своїм рішенням встановили туристичний збір для іноземців у розмірі 325 гривень на добу.

Про це повідомляє Уманська міська рада.

Відповідно до рішення Уманської міської ради, платниками туристичного збору є: громадяни України; іноземці; особи без громадянства, які перебувають на території Уманського міського територіального товариства Черкаської області, на якому діє рішення міськради про встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються у певних місцях проживання.

Кожен іноземний турист (мандрівник, паломник) зобов'язаний сплатити туристичний збір у розмірі 325 гривень за добу з однієї особи.

Умань є місцем паломництва брацлавських хасидів. Цього року в Умані очікують від 10-12 тисяч паломників. Свято Нового року (Рош га-Шана) буде відзначено 25-27 вересня.

Раніше повідомлялось, що влада Умані обмежила доступ до місць паломництва хасидів.