В Умані з туристів братимуть гроші
Про це повідомляє Уманська міська рада.
Відповідно до рішення Уманської міської ради, платниками туристичного збору є: громадяни України; іноземці; особи без громадянства, які перебувають на території Уманського міського територіального товариства Черкаської області, на якому діє рішення міськради про встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються у певних місцях проживання.
Кожен іноземний турист (мандрівник, паломник) зобов'язаний сплатити туристичний збір у розмірі 325 гривень за добу з однієї особи.
Умань є місцем паломництва брацлавських хасидів. Цього року в Умані очікують від 10-12 тисяч паломників. Свято Нового року (Рош га-Шана) буде відзначено 25-27 вересня.
Раніше повідомлялось, що влада Умані обмежила доступ до місць паломництва хасидів.
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