Влада Умані обмежила доступ до місць паломництва хасидів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення представника міжнародного благодійного фонду імені Раббі Нахмана Ірини Рибницької.

Крім того, у період з 19 по 30 вересня у місті буде заборонено продаж алкогольних напоїв, піротехніки, ножів та іграшок, що імітують зброю.

При цьому паломники зможуть пересуватися містом після початку комендантської години лише за супроводу поліції.

За її словами, хасидів попередили про небезпеку, після чого відбувається реєстрація, де вони підписують документ про те, що поінформовано про ситуацію в Україні.

"Слід зазначити, що приїдуть найбільш релігійні прочани, тож святкування не буде таким, як минулих років. - це молитва", - пояснила Рибницька.