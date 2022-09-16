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Влада Умані обмежила доступ до місць паломництва хасидів

З 19 по 30 вересня у місті буде заборонено продаж алкогольних напоїв, піротехніки, ножів та іграшок, що імітують зброю

В Умані обмежили доступ до місць паломництва брацлавських хасидів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення представника міжнародного благодійного фонду імені Раббі Нахмана Ірини Рибницької.

 

При цьому паломники зможуть пересуватися містом після початку комендантської години лише за супроводу поліції.

За її словами, хасидів попередили про небезпеку, після чого відбувається реєстрація, де вони підписують документ про те, що поінформовано про ситуацію в Україні.

"Слід зазначити, що приїдуть найбільш релігійні прочани, тож святкування не буде таким, як минулих років. - це молитва", - пояснила Рибницька.

Раніше повідомлялося, що хасиди їдуть в Умань на Рош га-Шана, незважаючи на війну. Як повідомили в Черкаській ОВА, на час святкування єврейського Нового року - Рош-га-Шана - в Умані підготували 21 укриття.
 
 

 

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16 09 2022 14:59
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