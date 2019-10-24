В уряді очікують на уповільнення інфляції до 5,1% у 2022 році

Водночас в уряді не виключають, що у разі успішного проведення реформ ціни в Україні можуть зростати ще повільніше: на 5% у 2021 році

Відповідно до оновленого макроекономічного прогнозу, який склало Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, до 2022 року інфляція в Україні має скоротитися до 5,1%.

Такі дані заклали у прогноз, оприлюднений на сайті Мінекономіки, повідомляє "Громадське".

Відповідно до консервативного сценарію розвитку економіки, уряд очікує, що у 2020 році ціни в Україні зростуть на 5,5%, у 2021 році - на 5,3%, а у 2022 - на 5,1%. Відповідно до даних цього прогнозу будуть складати нормативні акти, зокрема бюджет на 2020 рік.

Водночас в уряді не виключають, що у разі успішного проведення реформ ціни в Україні можуть зростати ще повільніше: на 5% у 2021 році.

За умов успішного проведення реформ в уряді прогнозують дешеву валюту. Так, за оптимістичного сценарію курс долара у 2020 році може скласти 24,8 гривні, а у 2021 - 23,9 гривні за долар.

23 жовтня уряд затвердив оновлений макроекономічний прогноз на 2020 рік.

Зазначимо, що уряд розраховує 2 сценарії розвитку економіки України. За оптимістичним, у 2020 році ВВП України має зрости на 4,8%.

Зазначимо, що внесений на розгляд парламенту бюджет на 2020 рік побудований на основі макроекономічного прогнозу Міністерства економіки, який склали весною 2019 року, ще до зміни уряду. Зокрема, у цьому пронозі закладено курс долара на рівні 28,2 гривні за долар, в той час як наразі курс валют є набагато нижчим. Також в старому прогнозі не розраховано результатів від реформ, які уряд має намір провести в Україні найближчим часом, зокрема земельної реформи.

Нагадаємо, що в Україну повернулась інфляція: ціни зросли на 0,7% за місяць.