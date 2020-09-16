В уряді заявляють, що гральним ринком в Україні цікавляться міжнародні мережі
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у коментарі Укрінформ, передає Економічна правда.
"Вже є формальні та неформальні звернення є у Міністерство фінансів. Мало хто розуміє, як буде працювати орган, тому звертаються усі куди завгодно.
Є дуже велике зацікавлення, в тому числі і в міжнародних мереж, є серйозна зацікавленість букмекерських контор, є зацікавленість у лотерейних операторів. Тому, я думаю, що інтерес буде великий, коли комісія запрацює, будуть видаватися ліцензії", - сказав Немчінов.
Він наголосив, що відповідно до закону комісія буде регулювати ті напрямки, які до цього були заборонені. Також, за його словами, законом регулюється і певні види спорту, які не відносяться до грального бізнесу.
"У перехідних положеннях є три види спорту: більярд, боулінг і спортивний покер, які є офіційними видами спорту і не відносяться до грального бізнесу", - сказав Немчінов.
Він додав, що будь яка легалізація сприятиме перш за все тому, що люди, задіяні в гральному бізнесі, будуть працювати в офіційному полі.
"У тому числі це буде стосуватися так званих інтернет-клубів, всього іншого, що ми бачимо в сюжетах інформаційних каналів чи в самих містах бачимо закриті вивіски.
Я вважаю, що легалізація грального бізнесу виведе всі ці заклади з тіні або просто примусить закритись нелегальну діяльність шляхом конкуренції. Комісія покликана не допускати псевдолотерей, псевдоігор, псевдоавтоматів", - наголосив міністр Кабінету міністрів.
Нагадаємо, що законопроект №2285-д "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор" підтримали 248 народних депутатів.
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