В уряді заявляють, що гральним ринком в Україні цікавляться міжнародні мережі

"У перехідних положеннях є три види спорту: більярд, боулінг і спортивний покер, які є офіційними видами спорту і не відносяться до грального бізнесу"

До грального ринку України проявляють інтерес як вітчизняні, так і міжнародні мережі.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у коментарі Укрінформ, передає Економічна правда.

"Вже є формальні та неформальні звернення є у Міністерство фінансів. Мало хто розуміє, як буде працювати орган, тому звертаються усі куди завгодно.

Є дуже велике зацікавлення, в тому числі і в міжнародних мереж, є серйозна зацікавленість букмекерських контор, є зацікавленість у лотерейних операторів. Тому, я думаю, що інтерес буде великий, коли комісія запрацює, будуть видаватися ліцензії", - сказав Немчінов.

Він наголосив, що відповідно до закону комісія буде регулювати ті напрямки, які до цього були заборонені. Також, за його словами, законом регулюється і певні види спорту, які не відносяться до грального бізнесу.

"У перехідних положеннях є три види спорту: більярд, боулінг і спортивний покер, які є офіційними видами спорту і не відносяться до грального бізнесу", - сказав Немчінов.

Він додав, що будь яка легалізація сприятиме перш за все тому, що люди, задіяні в гральному бізнесі, будуть працювати в офіційному полі.

"У тому числі це буде стосуватися так званих інтернет-клубів, всього іншого, що ми бачимо в сюжетах інформаційних каналів чи в самих містах бачимо закриті вивіски.

Я вважаю, що легалізація грального бізнесу виведе всі ці заклади з тіні або просто примусить закритись нелегальну діяльність шляхом конкуренції. Комісія покликана не допускати псевдолотерей, псевдоігор, псевдоавтоматів", - наголосив міністр Кабінету міністрів.

Нагадаємо, що законопроект №2285-д "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор" підтримали 248 народних депутатів.