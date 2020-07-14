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Рада легалізувала гральний бізнес

Нардепи внесли деякі правки до законопроєкту
Законопроект №2285-д "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор" підтримали 248 народних депутатів.
Рада легалізувала гральний бізнес Фото: з вільних джерел

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про державне регулювання грального бізнесу, повідомляє "Економічна правда".

Законопроект №2285-д "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор" підтримали 248 народних депутатів.

Нардепи внесли деякі правки до законопроєкту, ухваленого у першому читанні, зокрема:

  • повернули вимогу щодо відстані гральних залів від шкіл не менше 500 м;

  • повернули обов’язкову компенсацію родині лудомана в 10-кратному розмірі суми програшу - збільшили у 5 раз вартість ліцензії для інтернет-казино;

  • розширили коло осіб, які могли звернутися до суду із заявою про обмеження;

  • повернули систему моніторингу гральних автоматів як окрему складову системи онлайн-моніторингу;

  • повернули редакцію терміну "бездоганна ділова репутація".

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14 07 2020 11:57
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