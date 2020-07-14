Рада легалізувала гральний бізнес
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про державне регулювання грального бізнесу, повідомляє "Економічна правда".
Законопроект №2285-д "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор" підтримали 248 народних депутатів.
Нардепи внесли деякі правки до законопроєкту, ухваленого у першому читанні, зокрема:
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повернули вимогу щодо відстані гральних залів від шкіл не менше 500 м;
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повернули обов’язкову компенсацію родині лудомана в 10-кратному розмірі суми програшу - збільшили у 5 раз вартість ліцензії для інтернет-казино;
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розширили коло осіб, які могли звернутися до суду із заявою про обмеження;
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повернули систему моніторингу гральних автоматів як окрему складову системи онлайн-моніторингу;
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повернули редакцію терміну "бездоганна ділова репутація".
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