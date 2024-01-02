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В ЗСУ лишилось мало придатних для бою танків Leopard – Der Spiegel

02 січня 2024, 19:25
В ЗСУ лишилось мало придатних для бою танків Leopard – Der Spiegel
Депутат Бундестагу від партії "Зелених" Себастьян Шефер заявив, що у ЗСУ залишилось лише декілька придатних для бою танків Leopard 2A6, які Україна отримала від Німеччини.

Про це пише газета Der Spiegel.

Шефер закликає Берлін поспішити з кроками, щоб пришвидшити ремонт парку німецьких танків в руках Збройних сил Україна та відновити їхню боєздатність.

"На жаль, Україна все ще може використовувати лише дуже невелика кількість бойових танків, які були передані", - заявив експерт з питань оборонного бюджету і депутат Шефер.

Він написав листа до компаній Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann.

За словами представників ремонтної майстерні в Литві, зараз ремонт триває дуже довго, адже їм бракує потрібних запчастин. 

Шефер разом з міністром оборони Борисом Пісторіусом відвідав цей завод перед Різдвом.  

В своїх листах до оборонних компаній, депутат наголошує, що існує "нагальна потреба вжити заходів" для швидкого поліпшення ситуації із запчастинами.

Шеффер розповів, що українські військові намагались самі відремонтувати танки, але це призвело лише до ще більшого ушкодження і тому потрібно з'ясувати, чи можна запобігти виникненню таких ситуацій шляхом кращої підготовки механіків або надання додаткових інструкцій. Крім того, необхідно встановити, чи можна проводити ремонти безпосередньо в Україні.

 
ремонтLeopardШефер

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